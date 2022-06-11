«أيس كريم ودش بارد» لحيوانات حديقة الجيزة للتخفيف من آثار الموجة الحارة

قالت الدكتورة مها صابر مدير عام حديقة الحيوان بالجيزة إنه تم اتخاذ عدة تدابير احترازية لمجابهة آثار الموجة الحارة التي تمر بها البلاد على حيوانات حديقة الجيزة، وتكثيف المرور من أطباء الحديقة وتشديد الإجراءات من العاملين لتنفيذ برنامج حماية الحيوانات من الموجة الحارة.

أعشاب خضراء للحيوانات العاشبة ومنع الجافة

أضافت «صابر» في تصريحات لـ«الوطن» أن برنامج حديقة حيوان الجيزة يشمل تشغيل المكيفات والمراوح في بيت الدببه بشكل مستمر لترطيب حرارة الجو في المبايت، ورش الحديقة والجور والمبايت والتندات والمقاعد صباحاً بالمياه من خلال سيارة مطافئ جابت جميع أرجاء الحديقة، كما يتم تجديد المياه بشكل مستمر بحيث تكون درجتها مناسبة للشرب والسباحة للحيوانات، وتغيير البرنامج الغذائي لجميع الحيوانات العاشبة من خلال تقديم أعلاف خضراء وسحب الجافة ومنع تقديم الأعلاف المركزة لهم حتى لا ترتفع درجة حرارة أجسادهم.

شمام وبطيخ وآيس كريم للقرود

وتابعت أن فيما يتعلق بالشامبنزي وإنسان الغاب والقرود يتم تقديم آيس كريم بالعسل والحليب والفواكه المثلجة «شمام وبطيخ» بشكل مستمر طوال النهار، كذلك تقديم أسماك لسبع البحر موضوعة داخل قوالب ثلج أيضا لتحتفظ ببرودتها أطول فترة ممكنة كذلك يتم إلقاء الواح ثلج في بحيرة السباحة لخفض درجة حرارتها، مع فتح المبايت طوال اليوم للسباع والقرود والدببة في حال احتاج الحيوان للقيلولة خلال أوقات الظهيرة.

دش بارد لحيوانات الحديقة لترطيب أجسادها

لفتت إلى أنه تم غسل البؤر بالماء البارد صباحاً لتكون رطبة طوال النهار كذلك تم عمل «دش حموم بارد» لكافة الحيوانات في الصباح لترطيب أجسادها قبل الموجة الباردة وتغيير مياه الشرب خلال ساعات الظهيرة بأخرى باردة، كما يتم تقديم فيتامين سي في مياه الشرب لضمان سيولة الدم وعدم حدوث جلطات بسبب ارتفاع الحرارة.

أكدت أن العاملين في الحديقة يعرفون جيداً برنامج التغذية من خلال خبراتهم ويقومون بتنفيذه بدقة شديدة، وتقوم إدارة الحديقة بتقديم الدعم لهم ومتابعتهم وفي مثل تلك الفترات يتم رفع حالة الطوارئ حتى تمر الموجه الحارة.