تناولوا "أيس كريم".. إصابة 3 أطفال بتسمم غذائي في سوهاج

أصيب 3 أطفال، اليوم، بتسمم غذائي بدائرة مركز طما شمال سوهاج، إثر تناولهم "أيس كريم"، ونقل المصابين لمستشفي طما المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

وتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد ورود إشاره من المستشفي المركزي، بوصول حسن السيد عطوان، 6 سنوات، ورقية محمود، 6 سنوات، وحنين أحمد عبدالفتاح، 8 سنوات، يقيمون بمدينة طما، مصابين بحالة أعياء، قيئ وإسهال، إثر تناولهم طعام فاسد.

وانتقل ضباط مباحث المركز، إلي مكان الواقعة، وبسؤال المصابين قرروا إصابتهم إثر تناول "أيس كريم"، من أحد الباعة.

وحرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وشهدت محافظة سوهاج، منذ يومين واقعتي تسمم غذائي بدائرة مركزي طما وسوهاج؛ إذ أصيب 3 أطفال بتسمم غذائي، إثر تناولهم طعام منزلي فاسد بقرية سلامون دائرة مركز شرطة طما، ونقل المصابين إلى مستشفي طما المركزي، وحجزهم بقسم الأطفال تحت الملاحظة الطبية.

كما أصيب عامل بتسمم غذائي بدائرة مركز سوهاج؛ لتناوله الطعام عقب رش سم فئران بالمنزل دون غسل يديه، وحجز بمستشفى سوهاج العام.

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد ورود إشارة من مستشفي طما المركزي، بوصول كل من: "ملك. هـ. ف" 6 سنوات، و"ندي. هـ. ف" 6 سنوات، و"ايلاريا. هـ.ف" 4 سنوات، ويقيمون بناحية سلامون دائرة المركز مصابين بحالة إعياء وقيء، إثر تناول طعام منزلي فاسد، وحجزوا تحت الملاحظة الطبية.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والدتهم المدعوة "سناء. ن. م" 33 عامًا ربة منزل، تقيم بذات الناحية، وبسؤالها قررت إصابتهم عقب تناولهم طعام منزلي فاسد، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، ونفت الشبهة الجنائية.

وورد بلاغ من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج العام، بوصول المدعو "عبد اللاه. م. ع" 21 عاما عامل، ويقيم دائرة المركز، مصابا بحالة إعياء وضيق بحدقة العين، إثر تناول تناول مادة سامة.

وانتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وبسؤال شقيقه المدعو "أسامة. م. ع"، 33 عاما، عامل ويقيم بذات الناحية، قرر حدوث إصابة شقيقه المذكور، عقب قيامه برش المنزل بمادة سامة "سم فئران"، وتناوله الطعام دون غسل يده، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.