رئيس مجموعة أعلاف وكيماويات: استخرجت تراخيص مشروعي في شهر.. واخترت قنا لعبقرية المكان

أكد مستثمرون وخبراء اقتصاد أن الدولة تسعى بجدية لحل مشكلات المستثمرين، وأن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاحات هيئة الاستثمار، بمثابة ضمانة لتذليل أى معوقات أمام المستثمرين ورجال الأعمال الجادين، كما أن تسهيل إجراءات استخراج التراخيص وغيرها من الخدمات المقدّمة للمستثمرين ينهى زمن البيروقراطية.

قال الدكتور أحمد خليفة، رئيس مجموعة «CFC» للأعلاف والكيماويات، أحد النماذج الناجحة المعروضة خلال افتتاحات أمس، إن شركته اختارت الاستثمار فى مصر بـ400 مليون دولار فى هذا التوقيت لعبقرية المكان، وتوافر كل المقومات للنجاح، إذ إنّ المشروع سيتم تدشينه فى المنطقة الحرة بقنا، على بُعد 180 كيلومتراً من مناجم الفوسفات بأسوان، مما يجعلهم يحصلون على مليون طن فوسفات بتكلفة قليلة، كما أنه يبعد عن ميناء سفاجا بنحو 190 كيلومتراً، مما يُسهّل الحصول على مستلزمات الإنتاج، إلى جانب تصدير المنتج إلى جميع بلدان العالم.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، إن حديث الرئيس السيسى، بمثابة ضمانة لتذليل أى معوقات أمام المستثمرين الجادين، وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وغيرها من الخدمات المقدّمة لهم ينهى زمن البيروقراطية، لافتاً إلى أن مراكز خدمات المستثمرين تُذلل التحديات وتختصر وقتاً وجهداً فى استخراج الأوراق والتصاريح، وكلما زادت ثقة المستثمر فى الدولة زاد استثماره.

وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل: الدولة تقدم دعماً غير مسبوق لرجال الأعمال من أجل جذب الاستثمارات، مضيفاً: «مراكز الاستثمار تعرّف المستثمر الإجراءات والتراخيص وكيفية استخراجها، كما أن لديها قاعدة بيانات مهمّة يستفيد منها المستثمر وخرائط بالأراضى فى المحافظات المطروحة للاستثمار، والتسعير، كما تسهل متطلباته».