برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بافتتاح المشروعات القومية داعمة للاستثمار

أكّد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمارات العامة وأملاك الدولة، أنَّ حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، يعكس حرصه على دعم قطاع الاستثمار في مصر، من خلال حل مشاكل المستثمرين بما فيها مستلزمات الإنتاج، لافتاً إلى أنَّ كل شركة يتمّ تأسيسها تمثل قيمة إضافية للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حجم الإنتاج، وتوفير فرص العمل.

الصناعة هي قاطرة التنمية

وقال «محسب»، في بيان له اليوم، إنَّ الدولة المصرية تسعى منذ سنوات لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا أن الصناعة هي قاطرة التنمية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، من خلال تذليل المعوقات التى تواجهها، وتقديم تيسيرات للقطاع الصناعي، منها الرخصة الذهبية لبعض المشروعات التي ستمنح مرة واحدة من قبل رئيس الوزراء، بالإضافة إلى الحصول على الموافقة في مدة 20 يومًا أو أقل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القطاع الخاص أصبح شريكًا أصيلًا مع الدولة في التنمية، إذ تصل نسبته إلى 75%، مشددا على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في ظل ظروف شديدة القسوة وأزمات عالمية متكررة كان لها تداعياتها السلبية على جميع دول العالم، مشيرا إلى أن الدولة لم تتوقف عن اتخاذ القرارات التي من شأنها تخفيف حدة هذه التداعيات لجعلها أقل تأثيرًا.

انطلاق أجندة وفعاليات المؤتمر الاقتصادي

وأوضح "محسب" خلال البيان، أن الرئيس أعلن انطلاق أجندة وفعاليات المؤتمر الاقتصادي الشهر المقبل، الأمر الذي يأتي استكمالا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة منذ سنوات، مشيرا إلى أن الدولة تهدف إلى صياغة رؤى لمواجهة التحديات الراهنة وتداعيات الأزمات العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، وصياغة خارطة طريق لتنمية الاقتصاد المصر لمناقشة القضايا المهمة التي تؤثر على الاقتصاد وسط الانكماش الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى مراجعة المشاكل والتحديات التي يمر بها الاقتصاد، والاستماع إلى آراء الجميع للخروج بحلول عملية قابلة للتنفيذ.

وشدد "محسب" على أهمية توجيهات الرئيس السيسي لرجال الأعمال من من خلال إتاحة فرصة لتدريب طلاب التعليم الفني، للمساهمة في تطوير المجال الصناعي وإعداد وتأهيل الخريجين، مؤكدا أن تأهيل العنصر البشري أولوية في عملية التنمية.