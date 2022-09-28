فرحة بين مرضى السرطان بكفر الشيخ لقرب افتتاح مركز الأورام: أخيرا هنرتاح

فرحة كبيرة يشعر بها مرضى السرطان من أهالي محافظة كفر الشيخ، بعد وصول 40% من أجهزة مركز الأورام الجديد، وآخرها جهاز أشعة الرنين، وقرب افتتاح المركز الذي سيتم البدء في تشغيله، عقب وصول كافة الأجهزة الطبية إليه.

مركز الأورام الجديد بكفر الشيخ حلم طال انتظاره، لأنه سيوفر على المرضى عناء السفر إلى مراكز أورام «طنطا، والمنصورة، والإسكندرية، والقاهرة»، للكشف وتلقي العلاج، وسيوفر عليهم تكلفة الانتقال من كفر الشيخ إلى المحافظات المجاورة.

«عوني»: أخيرًا هنرتاح من السفر كل يوم

«أخيراً هنرتاح من اللف والجري على مراكز الأورام اللي في المحافظات، وهنوفر الفلوس الكتير اللي كانت بتتصرف على المواصلات»، كلمات قالها محمد عوني، صاحب الـ60 عامًا، وهو من مرضى السرطان بمحافظة كفر الشيخ، كان «عوني» يعاني أشد معاناة في أثناء انتقاله إلى مراكز العلاج.

وحكى: «كنت بروح مركز أورام المنصورة ولازم أطلع من كفر الشيخ الساعة 6 الصبح وبرجع البيت الساعة 6 المغرب، وساعات كتير أرجع بدون علاج، بس مركز أورام كفر الشيخ فرحنا كلنا كمرضى سرطان لأنه هيشيل من علينا مشقة وعبء السفر».

«هنادي»: كنت برجع مهدودة من طول الطريق

أعباء كثيرة كان أهالي كفر الشيخ المصابين بمرض السرطان وذويهم يتحملونها، بسبب عدم وجود مركز أورام على أرض المحافظة، بحسب هنادي سيد، صاحبة الـ30 عاماً، والتي منذ إصابتها بمرض السرطان وهي تعاني في المتابعة بين المراكز المختلفة: «كُنا بنتحمل مشقة السفر وبنرجع مهدودين من الطريق، وبنشكر القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته السريعة بإنجاز مركز أورام كفر الشيخ ووقوفه معانا».

يذكر أن مركز أورام كفر الشيخ الجديد، يقع في حي شرق مدينة كفر الشيخ، على مساحة 8876 متر مربع، وتم تجهيزه بجميع الأجهزة الطبية الحديثة، وتم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك لـ99%، بتكلفة إجمالية مليار و200 مليون جنيه.