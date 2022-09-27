مشروبات سامة تنهي حياة 15 شخصا في المغرب.. والأمن يقبض على البائع

لقى 15 شخصا مغربيا في مدينة القصر الكبير شمال غرب المملكة المغربية، مساء اليوم، مصرعهم إثر تناول مشروبات سامة، ونجا ثلاثة آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

مسوؤل الصحة في المدينة يعلق على الواقعة

وذكر موقع «هسبريس» المغربي، أن مسئول في وزارة الصحة في البلاد في إقليم العرائش، شوقي أمراي، أن المستشفى المحلي في مدينة القصر الكبير، تلقى قبل قليل، جثث 9 أشخاص، ثم استقبل 6 آخرين، ليصل الإجمالي إلى 15 شخصا.

كشف سر الوفاة عن طريق الناجين من الحادث

وعرفت السلطات من الثلاثة الذين لم يموتوا، أن وراء وفاة الآخرين، شرب مواد مسممة، واستقرت حالة الأشخاص الثلاثة، في الوقت الذي عمدت السلطات الأمنية في البلد العربي، على القبض على بائع المشروبات السامة للأشخاص، وهو رجل في عمر ثمانية وأربعين سنة، وامتدت التحقيقات لساعات، وأدت إلى القبض على نجل الرجل لتورطه في الأمر، ودوره أمام القانون في ترويج مشروبات خطيرة على صحة الأفراد بالمجتمع.

حوادث متكررة في المغرب السنوات الأخيرة

وتحفظ رجال الأمن في البلاد على 49 لترا من الكحول المهرب، الذي يشتبه أن يكون مسئول عن وقوع هذا العدد من القتلى، وليست هذه الحادثة الأولى في البلاد، فخلال السنتين الأخيرتين، تكررت وفيات ناجمة عن تناول كحول مغشوش، حيث مات في مدينة وجدة 23 شخصا و11 آخر في مدينة الناظور، ثم 9 آخرين في مدينة العروي أيضا، وحين ألقت السطات المغربية القبض على شقيقين، باع مواد مخدرة مشغوشة استخدموا محل تجاري يمتلكوه وجهة لبيع المواد المسّكرة المغشوشة.

مطالبات بتشديد الرقابة

وطالبت عند وقوع الحوادث السنوات الماضية جمعيات محلية معنية بحقوق الإنسان في البلاد بضرورة التحقيق في الأمر وتشديد الرقابة على بيع هذه المشروبات الكحولية حتى لا يتوفى عدد أكبر من الأشخاص.