وزير الرياضة ينسق مع السلطات المغربية لحل أي أزمات تواجه بعثة الأهلي قبل المباراة

يواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، متابعته الدورية لأجواء مباراة نهائي دورى أبطال أفريقيا التي تجمع الأهلي والوداد المغربي، والمقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم بملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وزير الرياضة يتابع إجراءات دخول جماهير الأهلي لملعب المباراة

وتابع صبحي مع نظيره المغربي، والسفير المصري بالمغرب، إجراءات دخول جماهير الأهلي إلى ملعب المباراة، وجميع أعضاء مجلس إدارة النادي، إضافة إلى التنسيق مع السلطات المغربية للتدخل لحل أي عوائق قد تظهر قبل انطلاق المباراة، في إطار حرص الجميع على ظهور المباراة بالشكل الأمثل ختاماً لأكبر بطولة كرة قدم على مستوى الأندية داخل القارة الأفريقية.