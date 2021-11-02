«الجمارك» تحبط محاولة تهريب مشروبات كحولية غير خالصة الضرائب

أحبطت الإدارة العامة والتحريات التابعة للإدارة المركزية المختصة بمكافحة التهرب الجمركي، اليوم الثلاثاء، تهريب 32 زجاجة خمر غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بأشكال وأحجام مختلفة.

وأكدت الجمارك، في بيان لها، أن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمرك، بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبد الخالق، تمكنوا من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية الأجنبية الصنع، غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

مشروبات كحولية غير خالصة الضرائب

وتابعت أنه بناء على معلومات سرية توافرت لدى إدارة التحريات والضبط، بقيام أحد الأشخاص بالقاهرة، بالاتجار في المشروبات الكحولية الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية وبيعها عن طريق الدليفري.

وأشارت الجمارك إلى أنه تم تقنين الإجراءات والتنسيق بين إدارة التحريات والضبط لتنفيذ المأمورية وتشكيل لجنة من نعمان أحمد مدير إدارة التحريات والضبط، ومحمود الصاوي، ومينا جمال، وأحمد ناصر، رئيس قسم بإدارة التحريات والضبط، ورانيا حسين بالإدارة وقوة من رجال الشرطة، تم ضبط 32 زجاجة خمر أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية داخل سيارته التي يقوم بالتوزيع بها.

وأوضحت أن قيمة التعويضات والغرامات والرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عن تلك الزجاجات بلغت 2 مليون و105 آلاف و135 جنيها.

تحرير محضر ضبط جمركي

وأضافت أن عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 477 لسنة 2021 تحريات وضبط، وتم التقدم بطلب تصالح وسداد جزء من المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة؛ تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك؛ بتشديد الرقابة الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.