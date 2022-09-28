«أبو كف» عدائي ويهدد البيئة.. كل ما تريد معرفته عن «البرص المصري»

حيوان صغير الحجم، بات يهدد نظام التوازن البيئي، وهو ما كشفته بعض الصحف هناك خلال الساعات الأخيرة الماضية، إذ يشكل خطرا على المحاصيل والحشرات والطيور الصغيرة، وهو ما يعرف بـ«البرص المصري».

وكشف الدكتور محمد طلبة، مدرس ومساعد في شؤون البيئة بكلية العلوم جامعة حلوان، عن أن «البرص المصري»، المعروف في مصر باسم «أبو كف» الذي يهدد مناطق إسرائيلية يخل بالتوازن البيئي، لأن انتقال حيوان من مكانه الأصلي إلى آخر غير موطنه يعد مستوطنا جديدا لهذا المكان كما يسبب أضرارا لباقي الحيوانات، وقد يسبب انقراض لهم، ولكن البرص لا يسبب أي أذى مباشر للإنسان لكن يؤثر على التوازن البيئي لذلك.

البرص المصري يلتهم المحاصيل ويفترس الحشرات والطيور

وأضاف «طلبة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البرص إذا لم يجد الكائن الذي يفترسه أو الفريسة التي يتغذى عليها سيبدأ في التهام أي شيء في طريقة سواء كانت المحاصيل أو الحشرات أو الطيور، ويعمل على تهديد التوازين البيئي مضيفاً أن البرص المصري يتكاثر بسرعة كبيرة.

البرص المصري يهدد التوازن البيئي

من جانبه أشار البروفيسور «شاي مايري»، من جامعة تل أبيب في حواره مع الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن «البرص المصري» يمكن أن يأكل أي شيء، ويستطيع أن يفتك ويلتهم المحاصيل كما أنه يشكل خطراَ وتهديداً على باقي الأبراص المحلية والكائنات الأخرى من باقي الحشرات، موضحا أنه بدأ في افتراس الطيور الصغيرة.

ويعتقد «مايري»، أن البرص المصري يقضي على إحدى فصائل الأبراص المحلية الموجودة قرب المحميات الطبيعية، كما يعتبر البروفيسور وتلاميذه هم أول من رصدوا وجود البرص في إسرائيل في عام 2021.

البرص يعيش 12 عاما تقريبا

ووفقاً للدراسات العلمية والمشروع العلمي المدعوم من الجامعات الكبرى مثل جامعة هارفارد، فإن البرص المصري بمقدرته العيش تقريباً 12 عاماً ويمكن أن يصل وزنه إلى 55 جراماً، أما البرص المصري الذي تحدث عنه «مايري» ووصفه بـ«العدائي جداً»، يمكن أن يبلغ وزنه نحو 75جراماً.

وأطلقت هيئة البيئة من السكان في منطقة وادي عربة في إسرائيل رصد الأبراص وتصويرها وذلك وفق ما أصدرته صحيفة «يديعوت أحرونوت».