«البيئة»: لدينا أكثر من تكنولوجيا لإعادة تدوير المخلفات

قال الدكتور ياسر محجوب مدير قطاع إعادة هيكلة منظومة المخلفات الجديدة بوزارة البيئة، إنّ القطاع الخاص في منظومة القمامة بمدينة شرم الشيخ، سيتعامل مع القطاع السكني والقطاع التجاري، والبداية من عملية التوعية للمنشآت السياحية، وسيتم توزيع حاويات مخصصة لجمع المخلفات العضوية والمخلفات الأخرى، بحيث يتم جمعها بطريقة سليمة، حتى يتم الفصل بين المخلفات داخل المنشأة.

لدينا أكثر من تكنولوجيا لإعادة تدوير المخلفات

وأضاف مدير قطاع إعادة هيكلة منظومة المخلفات الجديدة بوزارة البيئة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم جومانا ماهر ومصطفى كفافي: «في مصر، لدينا أكثر من تكنولوجيا لإعادة تدوير المخلفات، فهناك تكنولوجيا معالجة بيولوجية ميكانيكية التي ننتج منها السماد العضوي للأراضي الزراعية أو بلاستيك أو كارتون أو وقود صالح للاستخدام في مصانع أسمنت».

بدأنا نلجأ إليها وهي معالجة إنتاج الطاقة الكهربائية

وتابع مدير قطاع إعادة هيكلة منظومة المخلفات الجديدة بوزارة البيئة: «هناك معالجة أخرى، بدأنا نلجأ إليها وهي معالجة إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات وبدأنا مع القطاع الخاص وأهلنا 57 شركة بحيث أنها تنتشر في جميع المحافظات».

وواصل الدكتور ياسر محجوب مدير قطاع إعادة هيكلة منظومة المخلفات الجديدة بوزارة البيئة، أنّه بعد عملية التدوير والمعالجة فهناك مخلفات غير صالحة لعملية التدوير، وبالتالي يجب أن يكون لدينا مدافن صحية لها، وفي شرم الشيخ سنبدأ تنفيذ منظومة جديدة ومنظومة حديثة لإدارة المخلفات من أول مرحلة حتى آخر مرحلة.

هناك مراكز موجودة داخل شرم الشيخ لجمع الزجاجات البلاستيك

وأكمل مدير قطاع إعادة هيكلة منظومة المخلفات الجديدة بوزارة البيئة، أنّ القطاع الخاص بدأ عملية التوعية مع كل المنشآت سواء سياحية أو سكنية أو تجارية، وهناك شركة متخصصة لعملية جمع زيوت الطهي، وتوجهها إلى المصانع الخاصة بمعالجة مخلفات زيوت الطعام، حيث حصلت هذه الشركة على موافقات من وزارتي البيئة والصناعة، وهناك مراكز موجودة داخل شرم الشيخ لجمع الزجاجات البلاستيك وسيحصل الموردون لها على حوافز، وستحتوي شرم الشيخ على مراكز أخرى لمخلفات الكارتون وخلافه.