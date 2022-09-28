في ذكرى ميلاده.. كيف رد علاء ولي الدين على سؤال «وزنك كام»؟

تحل اليوم الأربعاء 28 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان علاء ولي الدين، الذي رحل عن عمر ناهز 39 عاما، في أول أيام عيد الأضحى من عام 2003، وكان خبر رحيله بمثابة الصاعقة التي أصابت الوسط الفني بحالة من الحزن الشديد.

علاء ولي الدين يكشف سبب عدم زواجه

رغم نجاح علاء ولي الدين، في الفن، إلا أنه لم ينجح في قصص الحب، وتوفي دون زواج، وتحدث في لقاء تليفزيوني قديم، إنه ارتبط بفتاة من خارج الوسط الفني، كان قد قابلها فى إحدى الندوات، ثم التقيا عدة مرات، إلا أن القصة لم تكلل بالزواج؛ لانشغال علاء، بالفن والبيت وإخواته ووالدته.

علاء ولي الدين يكشف عن وزنه

وبعد نجاح علاء ولي الدين، في أولى بطولاته المطلقة على شاشات السينما، «عبود على الحدود»، ظهر في لقاء على شاشة القناة الثانية، ووجهت حينها المذيعة سلمى الشماع سؤالا لها، «وزنك كام؟»، ليرد عليها: «وزني أوفر ضخم للدرجة دي عشان وزني 120 ده كان من سنة 1984، هو دلوقتي أنا ممكن أكون حوالي 130».

آخر أعمال علاء ولي الدين

وكانت آخر أعمال الفنان علاء ولي الدين قبل وفاته، فيلم «ابن عز»، عام 2001، والذي كانت تدور أحداثه حول فريد عز الدين، شاب ثرى يعيش حياة مترفة، بعيدًا عن أي مسؤولية، أبوه رجل الأعمال يمتلك ثروة طائلة، يجبر ابنه على استلام أعماله كلها وإدارتها، بعد أن قرر الهرب من البلاد، وتهريب أمواله كلها، يحاصر رجال الأمن فريد ويقبضون عليه بتهم النصب والاحتيال، ولكن قبل أن يحاكم يتمكن من الهرب بمساعدة مربيه كاظم.