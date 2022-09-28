منذر مهران: هاعتزل التمثيل في سن 11 سنة وهاتجه للعب كرة القدم

أكد الطفل منذر مهران والذي قدم دور «سمير» في مسلسل «جزيرة غمام»، أن المخرج محمد سلامة هو الذي اكتشفه وطلب منه المشاركة في فيلم «الحرامي» وكليب «مصباح علاء الدين» ومسلسل «موسى» مع الفنان محمد رمضان حيث يشبه رمضان في طفولته، مؤكدًا أنه يحب محمد رمضان وأنهم يطلقون عليه «محمد رمضان الصغير».

وأوضح منذر مهران خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه يحب لعب كرة القدم ومتفوق في الدراسة، لافتًا إلى أنه أهلاوي ويشجع النادي الأهلي ووالده زملكاوي «بابا زملكاوي وأنا أهلاوي وبنتخانق مع بعض، والأهلي هو اللي هيكسب وفي الآخر الزمالك أصلا مش بياخد كأس كتير لكن الأهلي أكتر منه في الكاسات».

بحب أحمد أمين عشان كان بيديني شوكولاتة

وأشار منذر مهران إلى أنه يحب محمد رمضان ويحب الفنان أحمد أمين، نظرًا لأن الفنان أحمد أمين كان يعطيه «شوكولاتة» أثناء التصوير.

ولفت إلى أن اللهجة الصعيدية لم تكن صعبة عليه، نظرًا لأن جذور أسرته من سوهاج ولكنه لم يذهب لسوهاج أبدًا، معتبرًا أن حفظ الدور كان سهلًا عليه للغاية.

وأكد أنه ينوي اعتزال التمثيل في سن 11 عاما، ويتجه للعب كرة القدم لمحبته للاعب المنتخب الوطني المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ويتمنى مقابلته.