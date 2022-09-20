إسعاد يونس تشكر الشركة المتحدة لإنتاجها برامج متميزة: بنرد الحق لصحابه

وجَّهت الفنانة القديرة والإعلامية إسعاد يونس التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بسبب المجهود المبذول في إنتاج برامج متنوعة ومميزة، وذلك خلال حلقة الاثنين من برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc».

«صاحبة السعادة» خصصت حلقة لإبراز جهود «المتحدة»

وتحدثت إسعاد يونس عن الحلقة التي خصصتها لإبراز جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلة: «النهارده يا جماعة عندنا حلقة خاصة شوية بنرد فيها الحق لأصحابه، وبنعترف بمجهودهم وبنشكرهم على هذا المجهود، وبنعرفكم كمان على هذا المجهود اللي بتقوم بيه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».

وكشفت إسعاد يونس عن سبب تناولها جهود الشركة المتحدة قائلة «ليه بنتكلم عنها دلوقتي؟»، مضيفة: «لأن أنا الحقيقة في المطبخ وشايفة اللي بيحصل فيها واللي هو في الآخر هيتعرض عليكم ويا يعجبكم يا ميعجبكوش وأنا متأكدة إنه هيعجبكم لأن المجموعة الكبيرة اللي قايمة على الإعلام في الشركة المتحدة معنيين جدا بجودة الإعلام اللي بيتقدم لكم ومعنيين جدًا بالكلام اللي بنردده عن الفن وعن العصر الذهبي للإعلام وعن الباليه والموسيقى والأفلام فيه نهضة إعلامية بتبحث عنها المتحدة للخدمات الإعلامية من أول وجديد بما يشبه العصر اللي إحنا فيه».

برامج الأطفال سيحدث فيها نهضة خلال الفترة المقبلة

وأوضحت إسعاد يونس أن برامج الأطفال سيحدث فيها نهضة خلال الفترة المقبلة «يلاقوا نقص في برامج الأطفال فبيشتغلوا على برامج الأطفال وأنا جوة المطبخ وشايفة وهقولكم ازاي هيحصل نهضة في برامج الأطفال، وهنرجَّع الأطفال تاني يتفرجوا على التليفزيون مع عائلاتهم مع بابا وماما واخواتي ودي حاجة كنا بندور عليها سواء في برنامج صاحبة السعادة من أول ما ابتدى أو من البرامج اللي بتحاول تجمع الأسرة من أول وجديد».

وتابعت: «كمان ممكن يكونوا بيفكروا في السياحة والمعالم السياحية والتاريخ وقيمة مصر الحضارية وصلتنا بتاريخنا وصلتنا بقيمة اسم مصر العظيم القديم، ودي حاجة كانت محتاجة إن الناس تربط المعلومات بتاعتها ويبقى عندها علاقة بالأشياء اللي حواليها في البلد بس مش رابطة العلاقة قوي أو بتزور الأماكن».

وتحدثت إسعاد يونس عن قنوات الأخبار قائلة «قعدنا فترة بنقول يمكن محناش جامدين ومحتاجين يبقى عندنا مراسلين واطلاع على الأخبار العالمية وده بيحصل دلوقتي في إكسترا نيوز الحقيقة بنستعرض عدة برامج عشان نشكر فيها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقول لها شكرًا انتوا عاملين مجهود كبير وقريب قوي هيبان المجهود ده على الشعب المصري، وتحية من صاحبة السعادة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».