محاكمة 8 متهمين باستعراض القوة في البساتين بعد قليل

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، جلسة محاكمة 8 متهمين باستعراض القوة والتلويح بالعنف في البساتين.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي، وخالد عبدالغفار النجار، وأمانة سر ممدوح غريب وجورج ماهر.

حيازة أسلحة نارية

وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10280 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة البساتين، والمقيدة برقم 456 لسنة 2022 كلي حلوان، أنّ المتهمين أحرزوا وحازوا أسلحة نارية، وذخائر غير مصرح لهم بحيازتها.

تكدير أمن المواطنين وسكينتهم

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين بعد انتهاء التحقيقات، العديد من التهم، أبرزها استعراضهم القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع وتخويف المواطنين وفرض سلطة على المجني عليهما، كل ذلك كان من شأن ذلك تكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وممتلكاتهم للخطر حال كونهم حاملين أسلحة نارية.