السجن المشدد 7 سنوات لـ4 أشخاص بتهمة استعراض القوة وقتل سائق بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق وعامل بمقهى وعاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهم باستعراض القوة بالأسلحة وقتل سائق أثناء ركن السيارة، وذلك في القضية رقم 3017 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان.

وصدر حكم جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عادل إبراهيم العليمي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هاني غبريال، والمستشار شريف بركات، وأحمد السيد، سكرتير الجنايات.

تفاصيل القضية

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، ما تسبب في وفاة المجني عليه.

وكشفت تحريات القضية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثان، أنه أثناء قيادة المجني عليه، ويدعى «م .غ، ال»، لسيارته وبرفقته شقيقة ونجله، ودخوله موقف السيارات لركن السيارة فوجئ بتعدي المتهمين عليه واستعراض القوة مستخدمين الأسلحة البيضاء.

مقتل سائق وإصابة 2 آخرين

وأسفرت المشاجرة عن مقتل السائق وإصابة كل من نجله وشقيقه، بينما تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المتهمين وهم كل من «م.ع.ع»، سائق، و«خ.أ.م »، عامل بمقهى، و«ف.م.ج»، عاطل، و«ب.س.ع»، عاطل، والتحفظ على الأسلحة التي قاموا باستعراض القوة بها على المجنى عليه.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وقررت إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.