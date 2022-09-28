إجراء أول جراحة استئصال ورم بالغدة الدرقية لسيدة في «إهناسيا التخصصي»

تمكن فريق طبي بمستشفى إهناسيا التخصصي في محافظة بني سويف، من إجراء أول جراحة استئصال ورم بالغدة الدرقية لسيدة في العقد الرابع من العمر، ضمن فعاليات التشغيل التجريبي للمستشفى، عقب الانتهاء من أعمال إحلالها وتجديدها وتزويدها بالأجهزة الطبية والمستلزمات، وضمها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة.

إجراء 38 جراحة خلال يوم واحد

كما أجرى فريق الجراحة بمستشفى إهناسيا التخصصي غرب بني سويف، تحت إشراف الدكتور محمد جمال، مدير المستشفى، والدكتور معتز الصيفي، نائب المدير، 38 عملية جراحية متنوعة، ما بين ولادة طبيعية وقيصرية وفتاق واستئصال لوزتين وغيرها، خلال اليوم الأول من التشغيل التجريبي للمستشفى.

مدير المستشفى: أجرينا جميع العمليات الجراحية بالمجان

وقال الدكتور محمد جمال، مدير مستشفى إهناسيا التخصصي، إن جميع العمليات تم إجراؤها بالمجان لخدمة لأهالي إهناسيا وبني سويف، ولم يتحمل أي مواطن جنيها واحدا من تكلفتها، متابعا: نعاهد الجميع على أن يكون المستشفى إضافة للمنظومة الصحية بالمحافظة لخدمة أهالينا.

تطوير مستشفى إهناسيا التخصصي

وشملت أعمال تطوير وإحلال مستشفى إهناسيا المبنى الرئيسي، والعيادات الخارجية، وأقسام التعقيم، والأشعة، والطوارئ والاستقبال، والغسيل الكلوي، والحضانات، وغرف العمليات، ووحدات العناية المركزة.

ويمثل تطوير مستشفى إهناسيا، إضافة نوعية وهامة للمنظومة الصحية، في إطار خطة الدولة واستراتيجيتها التنموية والاهتمام بالمنظومة الصحية، حيث يعد المستشفى الثاني على مستوى المحافظة الذي يجري ضمه لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.