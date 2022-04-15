وزنها أكثر من كيلوجرام.. استئصال غدة درقية لسيدة مسنة في الإسكندرية

تمكن الفريق الطبي بمستشفي جمال حماده المركزي، بمديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، من إجراء جراحة صعبة لسيدة عمرها 74 سنة، حيث تم استئصال غدة درقية ضخمة وممتدة بتجويف الصدر يزيد وزنها عن كيلوجرام.

وعقب ذلك هنأ الدكتور أيمن حليم، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الفريق الطبي بمستشفى جمال حماده المركزي على النجاح.

صعوبات العملية

وقالت الدكتورة منى الشاذلي، مديرة المستشفى، إن المريضة كانت محجوزة بقسم العناية المركزة وتعاني من انخفاض مستوى الأكسجين وصعوبة التنفس نتيجة تضخم الغدة الدرقية، وتم عمل أشعة مقطعية وعرضها على أطباء الجراحة والأنف والأذن والحنجرة الذين قرروا ضرورة استئصال الغدة.

فريق العملية

وبحسب ما أعلنته مديرية الصحة، فالجراحة قد أجراها الدكتور أحمد عاشور، رئيس قسم الجراحة بالمستشفى وبمساعدة أطباء الجراحة الدكتور أحمد عبد الستار والدكتور على محمد، فيما قام بتخدير الحالة الدكتور محمد غريب رئيس قسم التخدير والدكتور يحيى.

أطباء الإسكندرية تكرم الشئون الصحية

في سياق آخر، نظمت نقابة أطباء الإسكندرية حفلا، لتكريم قيادات مديرية الشئون الصحية وفرق التطعيم لتى قامت بتطعيم الأطباء وأسرهم ضد فيروس كورونا بنادى الأطباء بسابا باشا خلال الفترة الماضية، كما شمل التكريم عدد من السادة أعضاء مجلس النواب الذين قدموا الدعم لأنشطة النقابة.

وقدم الدكتور أشرف سعد جلال، نقيب أطباء الإسكندرية، درع النقابة وشهادات التقدير إلى الدكتور أيمن حليم، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة ميرفت السيد، وكيل مديرية الشئون الصحية للطب العلاجى، ومديرى عموم المناطق الطبية ومديري إدارات الطب الوقائى، ومديرى مستشفى العجمى.