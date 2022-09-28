عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة «مدبولي»

بدأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قبل قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة.

رئيس الوزراء يتابع خلال اجتماع الحكومة تطورات الملفات التي تعمل عليها الوزارات

ويتابع رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، والذي يسجل انخفاضا كبيرا في الإصابات خلال الفترة الماضية، فضلا عن تطورات وضع فيروس «جدري القردة»، بعد اكتشاف حالتين لقادمين من الخارج إلى داخل البلاد.

التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

كما يتابع رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، تطورات الملفات الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة، لاستمرار تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، ومواجهة التداعيات السلبية لأزمة الحرب «الروسية – الأوكرانية».

وسيستعرض «مدبولي»، خلال الاجتماع، الافتتاح الرئاسي أمس لمشروعات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم المستثمرين والقطاع الخاص في مصر.