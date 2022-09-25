«مدبولي» وعدد من الوزراء يقدمون واجب العزاء لـ طارق شوقي في وفاة زوجته

ذهب عدد كبير من الوزراء، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، إلى مسجد المشير طنطاوي، اليوم، لتقديم واجب العزاء للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق في وفاة زوجته.

مايا مرسي تقدم واجب العزاء لطارق شوقي

وكان من بين الحضور؛ عاصم الجزار وزير الإسكان ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعلي المصيلحي وزير التموين وعمر مروان وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وهاني ضاحي وزير النقل الأسبق.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، أعلن الخميس الماضي، وفاة زوجته، وجرى تشييع جثمانها من مسجد الشرطة.

كيف تحدثت زوجة شوقي عن زوجها «الوزير»؟

الزوجة الراحلة وتدعى زينب المرشدي، ظهرت في حوار مع قناة DMC في يناير 2019 بصحبة طارق شوقي، لتتحدث عن الضغوطات التي يتعرض لها زوجها يوميا من أولياء الأمور من طلبات ومناشدات، قائلة: «مش بدخل خناقات مع حد عشان زوجي لكن بحاول أساعده في نشر معلومات مفيدة عن منظومة التعليم».

وعن نظام حياته الذي تغير بسبب الوزارة، قالت: «بيضطر ينام متأخر ويصحى بدري، ودايما مرهق، وبخاف يجي له انهيار عصبي من كتر الضغوط».