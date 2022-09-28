ضبط 1350 عبوة كريم بشرة وجلدية في طنطا.. صلاحيتها منتهية منذ عامين

استهدفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، مخازن الشركات الطبية، بحملة تموينية مكبرة، نجحت في ضبط 1350 عبوة كريم جلدية وبشرة منتهية الصلاحية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حملات مشددة على شركات الأدوية

قال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إنه قاد حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع مديرية الصحة، تنفيذا لتعليمات هيئة الرقابة الإدارية، بتشديد الرقابة على الأسواق العامة وشركات الأدوية، وأسفرت عن ضبط 1350عبوة كريم جلدية وبشرة، انتهت صلاحيتها في ديسمبر 2020، داخل شركه طبية بطنطا.

مداهمة الشركة

أضاف أبو هاشم لـ«الوطن»، أن غرفة عمليات مديرية التموين بالغربية، تلقت معلومات عن قيام إحدى الشركات الطبية في مدينة طنطا، ببيع مستلزمات جلدية وكريم البشرة منتهية الصلاحية، وبالتنسيق مع مديرية الصحة، تم تشكيل حملة بقيادته وبمداهمة الشركة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من كريم البشرة والجلدية، داخل مخازن الشركة.

وتحفظت الحملة على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.