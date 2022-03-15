تموين الغربية: افتتاح 13 معرضا لمبادرة «أهلا رمضان» بمراكز المحافظة

قال المهندس محمد أبو هاشم، مدير مديرية التموين بمحافظة الغربية، إن السلع الغذائية متوفرة بكميات كبيرة وكافية بناء على توجيهات الرئيس السيسي ووزير التموين، لافتا إلى أن محافظة الغربية لديها 13 معرض «أهلا رمضان».

توافر الدقيق والسكر واللحوم بمعارض أهلا رمضان في الغربية

وأوضح «أبو هاشم» في مداخلة هاتفية لبرنامج«اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية يكفي لجميع احتياجات سكان محافظة الغربية بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن سعر الدقيق 8 جنيهات والسكر 10 جنيهات للكيلو، وزجاجة الزيت سعرها 26 جنيها، واللحوم المجمدة 85 جنيها للكيلو، وطبق البيض 52 جنيها، وكيلو المكرونة 9 جنيهات.

وفرة من السلع الغذائية بالغربية

وأشار «أبو هاشم» إلى أن السلع تكفى احتياجات سكان محافظة الغربية كاملة لما بعد شهر رمضان، مؤكدا أنه لا توجد أي مشاكل في توفير السلع، وأنه تم رصد العديد من التجار في محاولات لاحتكار بعض السلع، وجرى التحفظ على العديد من المخازن ومصادرة السلع المخزنة بها.

وشدد أبو هاشم على أنه لا أزمة بين سكان محافظة الغربية في توفير السلع، مشيرًا إلى أنه سيتم مواصلة محاربة التجار الذين يحاولون احتكار السلع من خلال التخزين من أجل زيادة أسعارها في شهر رمضان الكريم.