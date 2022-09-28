إعلان قائمة المشاريع المشاركة في ملتقى القاهرة السينمائي التاسع

كشف ملتقى القاهرة السينمائي، قائمة المشاريع التي تم اختيارها للمشاركة في نسخته التاسعة، ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، المقرر إقامتها خلال فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي سينطلق في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وتتضمن القائمة 15 مشروعا روائيا ووثائقيا في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، من مختلف الدول العربية، حيث يشارك 5 مشاريع من مصر، و2 من تونس، ومشروع واحد من كل من الأردن، اليمن، لبنان، الجزائر، المغرب، السودان، فلسطين، والمملكة العربية السعودية.

مهرجان القاهرة السينمائي

ينافس في مسابقة المشاريع الروائية الطويلة، 8 مشاريع بينها مشروعين ضمن مرحلة ما بعد الإنتاج وهي: «إن شاء الله ولد» من الأردن، للمخرج أمجد الرشيد، و«الطريق الأحمر» من تونس للمخرج لطفي عاشور.

يضاف إلى تلك الأعمال 6 مشاريع أخرى في مرحلة التطوير، وهي كالآتي: «الكلب في بيته أسد» من مصر للمخرج أحمد الغنيمي، «في تلات أيام من مصر للمخرج تامر عشري، و«ملكة القطن» من السودان للمخرجة سوزانا ميرغني، و«مواسم جنات» من تونس للمخرج مهدي هميلي، و«عزيزُ هالة» من المملكة العربية السعودية لجواهر العامري، و«بيلا» من المغرب لمحسن البصري.

ويشارك ضمن مسابقة المشاريع الوثائقية 7 مشاريع، منها 3 ضمن مرحلة ما بعد الإنتاج وهي: «يلا نلعب عسكرة» من اليمن للمخرجين مريم الذوبان ومحمد الجابري، و«الرجل الأخير» من مصر لمحمد صلاح، و«المُعَلَقون» من لبنان للمخرجة ميريام الحاج.

يشارك ضمن مرحلة التطوير 4 مشاريع هي: «هش» من مصر لسالي أبو باشا، «أبي الفلاح» من الجزائر للمخرج الخير زيداني، و«البحث عن وودي» من مصر لسارة الشاذلي، و«سرقة النار» من فلسطين لعامر شوملي.

أمير رمسيس يتحدث عن ملتقى القاهرة السينمائي

أعرب المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، عن فخره بالدور الرائد الذي يلعبه ملتقى القاهرة لدعم السينما العربية، مؤكدا أن تكرار دعم المؤسسات السينمائية للملتقى وانضمام شركاء داعمين جدد، هو أمر أسعده كثيرا، خاصة أن ذلك يعكس ثقتهم الكبيرة في اختيارات الملتقى لأفضل وأهم الأفلام في المنطقة.

وصرحت لينده بالخيريه، مديرة ملتقى القاهرة السينمائي في نسخته التاسعة هذا العام، قائلة: «تحرص منصة ملتقى القاهرة السينمائي في المهرجان على تعزيز العلاقة بين السينما العربية بالمشهد الدولي للصناعة السينمائية، وذلك من خلال اختيارها للعديد من مشروعات أفلام واعدة من 10 دول عربية مختلفة ترصد قصص تعكس الأوضاع الراهنة داخل كل من هذه البلاد».

وأضافت بالخيريه: «جاءت اختياراتنا في ملتقى القاهرة السينمائي لتعكس توازنًا بين مشروعات الأفلام الوثائقية والروائية، الأمر الذي يعكس حرصنا على التنوع في السرد الروائي لهذه الأفلام ما بين الواقعية والخيال.. حاولنا جاهدين على أن تكون مشروعات الأفلام المختارة لها رؤيتها الإبداعية الخاصة، تعكس من خلالها الموجة الإبداعية المستجدة لجيل من السينمائيين الجدد بالأخص حيث أنهم بصدد مواجهة العديد من التحديات في الوقت الذي أصبحت الرغبة في الحصول على أفلام ذات قصص أصلية تعكس الحس الإبداعي للسينما أكثر من أي وقت مضى».