فيلم «غربان المدينة» يشارك في ملتقى القاهرة السينمائي بدورته الثامنة

يشارك مشروع فيلم «غربان المدينة» للمخرج أدهم الشريف والمنتج السوداني محمد العمدة، في الدورة الثامنة من ملتقى القاهرة السينمائي، والتي تقام ضمن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 2 وحتى 4 ديسمبر المقبل.

ويعتبر مشروع فيلم غربان المدينة هو أولى مشاريع شركة «Cult» التي أسسها أدهم الشريف ومحمد العمدة لخوض تجارب سينمائية في الصناعة المصرية، ويقول محمد العمدة عن مشروع الفيلم: «الفيلم إنتاجيًا ليس معقد أو ذو ميزانية كبيرة بالعكس نحن ننوي أن نعمل بقدر الإمكان بطريقة إنتاجية ذكية ومستوى جودة عالي».

فيلم غربان المدينة مستوحي من مسرحية تاجر البندقية

وعن قصة الفيلم أكد العمدة: «نعم الفيلم مستوحى من مسرحية تاجر البندقية لويليام شكسبير، ولكن بالتأكيد أدهم أضاف الكثير إلى القصة أثناء كتابتها».

وعن المرحلة التي وصل إليها الفيلم حاليًا قبل المشاركة بملتقى القاهرة السينمائي، قال أدهم: «الفيلم الآن وصل إلى المسودة الثالثة من حيث السيناريو، وأيضا بدأت تصورات لمواقع التصوير والممثلين في التحقق شيئًا فشيئًا»، وعن الصورة الإنتاجية التي يسعى إليها أدهم أوضح: «من خلال خبرتي في العشرة أعوام السابقة، لدي رؤية واضحة لتنفيذ الفيلم بصريًا، كما أرغب بشدة أن أنفذه بإنتاج ذكي ومستقل».

أحداث فيلم غربان المدينة

وتدور أحداث سيناريو الفيلم حول غريب وهو سائق محتال ومتهور مع اثنين من أصدقائه يضعون كل شيء على الحافة عندما يقترضون مبلغًا مالي من «إلياهو» وهو مرابٌ بلا رحمة، لخوض سباق سيارات شهير في إحدى شوارع منطقة الهرم، يوافق «إلياهو» على إقراضه المال بدون فوائد، مقابل أن يقطع جزءًا من لسانه إذا تأخر عن سد الدين، ويتخلل عدم الثقة بين غريب وصديقه قبل أيام من موعد السباق، فهل تصمد صداقتهم لإنهاء المغامرة؟