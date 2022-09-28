مبادرة في أسوان تستطلع أثر التغيرات المناخية على التجار.. تؤثر على حركة البيع

في تجربة رائدة، قامت وردة عبدالرضي محمود، عضو المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ»، وعضو جمعية تنمية المجتمع بقرية «عزبة المصري» بأسوان، باستطلاع آراء التجار حول التغيرات المناخية، وأثرها على حركة البيع والشراء، حيث أجمع التجار أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تلف الخضروات أثناء النقل والتخزين، ويرون أن مواجهة هذه المشكلة يحتاج زراعة الأشجار في الشوارع.

اختلاف طقس أسوان

وتقول «دعاء»، التي تعمل في بيع مواد التجميل، ولها علاقات تجارية مع السودان، فقالت إنها تواجه صعوبات من آثار التغيرات المناخية، وفي أحد محلات العطارة.

يوضح «الحاج أحمد»، الذي يعمل في هذا المجال منذ سنوات، أن الطقس في أسوان اختلف نتيجة ثأثير التغيرات المناخية، مما أدى إلى ركود في حركة البيع والشراء، وتسبب في تلف المنتجات، ومع صعوبة وصول المنتجات القادمة من السودان، أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار، وكذلك قلة الحركة السياحية، بسبب الصقيع القارص في الشتاء، وارتفاع الحرارة صيفاً.

فى حين كان لـ«عماد»، أحد التجار من أبناء أسوان، رأي آخر، فهو يرى أن الجو المتغير في المحافظة كان له تأثير كبير على الصحة العامة للأهالي، حيث لاحظ أن المترددين عليه في المحل معظمهم يعانون من أمراض مزمنة، مثل الجيوب الأنفية، وحساسية الصدر، ويرى أن السبب في ذلك هو اضطرابات الجو على غير المعتاد في محافظة أسوان.

الأثر الاجتماعي والصحي الناتج عن التغيرات المناخية

وفي سياق آخر، نفذت المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في محافظة أسوان، بالتعاون مع الجمعية النسائية لتحسين الصحة وقصر ثقافة إدفو، حلقة نقاشية بعنوان «الأثر الاجتماعي والصحي الناتج عن التغيرات المناخية»، وذلك بحضور ما يزيد على 20 رجلاً وسيدة، قاموا بالتوقيع علي ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية.

تناول اللقاء، الذي أشرفت عليه الدكتورة ناهد طه حسن، الأضرار الصحية الخطيرة الناتجة عن الثلوت المائي والهوائي، والإصابة بأمراض الملاريا والجهاز الهضمي والحساسية، واضطرابات الجهاز التنفسي، وكذلك تناولت البعد الاجتماعي، وأثر التغيرات المناخية على الدول الأكثر فقراً.