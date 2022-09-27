«البيئة» توضح مصادر انبعاثات الاحتباس الحراري (إنفوجراف)

نشرت وزارة البيئة «إنفوجراف» جديد حول الطاقة وتغير المناخ، موضحة فيه أنَّ انبعاثات الاحتباس الحراري متعددة ولها أكثر من مصدر وهي ناتجة عن المحروقات والموارد البترولية وأيضًا الطاقة المتجددة والمصادر المائية.

وتابعت وزارة البيئة أنَّه بالنظر إلى الانبعاثات الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة نجدها الأقل وهو ما دفع الدولة إلى تنفيذ عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة، نبرزها في الأنفوجراف التالي:

أولا: مصادرانبعاثات الاحتباس الحراري

- 64.5% حرق الغاز الطبيعي.

- 4.4% الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج الكهرباء.

- 7.6% المصادر المائية.

ثانيا: إنتاج الكهرباء واستهلاكاتها

- 200 تيراوات ساعة هو إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر خلال عام 2019/2020.

- استهلاك القطاع السكني 44%.

- استهلاك القطاع الصناعي 26%.

- استهلاك القطاع التجاري 12.8%.

أما عن انجازات الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة:

- مجمع بنبان للطاقة الشمسية 485 ميجاوات.

- محطة أسيوط للطاقة الكهرومائية 32 ميجاوات.

- محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية 26 ميجاوات.

- محطة طاقة الرياح بجبل الزيت 850 ميجاوات.

- محطة رأس غارب لتوليد الطاقة من الرياح 262 ميجاوات.

- الأنظمة الكهروضوئية الصغيرة على السطح 100 ميجاوات.