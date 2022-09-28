عاجل.. الحكومة توافق على منحة لإنشاء مستشفى ميداني في COP27

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على طلب وزارة الصحة والسكان، بشأن قبول المنحة المقدمة من شركة أسترازينيكا، لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية، بغرض استخدامها لإقامة مستشفى ميداني مصغر في نطاق مؤتمر المناخ COP27، ضمن إجراءات خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ.

مستشفى ميداني في نطاق مؤتمر COP27

كما وافقت الحكومة، على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، والتي تقدمت بأفضل العروض فنيا وماليا، لتنفيذ المستشفى الميداني قبل انطلاق فعاليات المؤتمر، لاستخدامها في تقديم الخدمات الطبية أثناء فترة انعقاد المؤتمر.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية للإعداد لخطط وبرامج استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، المُزمع عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 26/9/2022، بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ27 مشروعا، وتكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار.