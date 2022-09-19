«التضامن»: 9900 شاب وفتاة من 80 دولة طلبوا التطوع بمؤتمر (COP-27)

كشف الدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، عن استعداد الوزارة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27) الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، معتبراً أن هذا المؤتمر الذي يجري على أرض مصر، سوف يترك أثراً مستداماً داخل المجتمع المصري، وأشار إلى حرص الوزارة على تواجد أكبر عدد من الشباب المتطوعين المصريين داخل القمة، من خلال المشاركة في الجوانب التنظيمية المختلفة.

فرصة كبيرة للشباب المهتمين بالعمل المناخي

وأضاف «سعدة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، على قناة «DMC»، من تقديم الإعلامية سارة حازم، أن كل هيئات العالم ستكون موجودة على أرض شرم الشيخ، وبالتالي فإن المؤتمر سيكون فرصة كبيرة للشباب المهتم بالعمل المناخي، للتعلم بشكل أكبر، وتابع بقوله: «في وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق المباشر مع رئاسة المؤتمر ووزارة الخارجية، فتحنا باب التطوع في شهر مايو الماضي، لمدة 45 يوماًَ، من خلال منصة إلكترونية».

مشروع لمنع هدر الطعام أثناء قمة المناخ

وتابع معاون وزيرة التضامن للعمل الأهلي: «استقبلنا 9900 طلب للتطوع، من 80 دولة حول العالم، وهو ما يعكس اهتمام الشباب بهذه المؤتمر»، مشيراً إلى أنه سيتم الموافقة على 1000 متطوع فقط، وذلك للمشاركة في مختلف الجوانب التنظيمية، مثل تكنولوجيا المعلومات، وخدمة الأشخاص وذوي الإعاقة، وخدمة الجوانب التنظيمية الأخرى من الجناح الخاص بالمجتمع المدني، وغيرها من الجوانب التنظيمية، التي سيشارك فيها المتطوعون.

وأضاف أن هناك مشروع كبير من المقرر أن يتم تنفيذه خلال قمة المناخ، بالشراكة مع إحدى الجمعيات الأهلية، لمنع هدر الطعام أثناء المؤتمر، وبالتالي فإن هناك أنشطة يومية للمتطوعين لتعبئة وتغليف الطعام، الذي لم يتم لمسه، وتوزيعه من خلال شبكة الجمعيات الأهلية المحلية في جنوب سيناء على المستفيدين.