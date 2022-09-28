رحلة أحمد رمزي في سماء الفن والنجومية.. غاب الولد وبقيت الشقاوة

«الولد الشقي»، هكذا وصف الجمهور الفنان أحمد رمزي، عندما ظهر على الشاشات، اللقب الذي لازمه على مدار مشواره الفني، الذي قدم خلاله عددا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة، سواء السينمائية والدرامية، حيث خاض رحلة طويلة من النجومية رفقة كبار نجوم الفن.

ذكرى وفاة أحمد رمزي

رحل الفنان أحمد رمزي، بعد صراع مع المرض، في مثل هذا اليوم منذ 10 أعوام، بعدما أصُيب بجلطة دماغية، وتأثر لغيابه عدد كبير من الفنانين والجمهور، خاصة أنه قدم أدوارا كوميدية وأكشن واجتماعية، ارتبط بها المشاهدين بمختلف أعمارهم، لتظل طلته باقية في الأذهان ومحفورة في القلوب.

اعتزال الفنان أحمد رمزي

اعتزل أحمد رمزي السينما لسنوات طويلة منذ أواخر السبعينات، رغم أنه قدم خلال مشواره الفني، ما يقرب من 113 عملاً فنياً، ثم عاد مرة أخرى إلى السينما بفيلمه الأخير «قط الصحراء» عام 1995.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية «يوسف» الذي جسد دوره الفنان يوسف منصور، الذي ينضم لمجموعة تابعة للأمم المتحدة تعمل على مكافحة الكوارث، وتلقب بقط الصحراء، ثم يكتشف يوسف بديلًا للبنزين وتحاول عصابة دولية سرقة اكتشافه وتجند فتاة لإغرائه، وتدور الأحداث في إطار من الدراما والأكشن.

آخر أعماله الفنية

في عام 2000، شارك أحمد رمزي، في بطولة آخر أفلامه «الوردة الحمراء» مع المخرجة إيناس الدغيدي، وتأليف عبد الحي أديب، وشاركه البطولة كل: من يسرا، مصطفى فهمي، على حسنين، متولي الضو، حسين الإمام، شم،س باﻹضافة إلى مسلسل «وجه القمر» مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.