في ذكرى وفاة كوثر العسال.. انطلاقة فنية بالثمانينيات وقصة حب مع «وفيق»

تحل اليوم الذكرى الـ9 لوفاة الفنانة كوثر العسال، التي قدمت للوسط الفني ما يقرب من 60 عملا فنيا، تنوع بين السينما والدراما والمسرح، وشهدت فترة الثمانينيات انطلاقتها، وعاشت قصة حب لن تتكرر مع زوجها الفنان الراحل محمد وفيق، وهو أيضا ابن خالتها، الذي وقف بجانبها في محنتها حتى أن توفيت في 29 سبتمبر عام 2013، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

محطات في حياة كوثر العسال

كوثر العسال من الفنانات القليلة التي قدمت أدوارا هامة في مشوارها، واشتهرت بدورها في في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»؛ إذ جسدت دور «بدرية»، المرأة التي تسعى لتزويج ابنها من إحدى بنات «عبد الغفور البرعي»، لطمعها في ثروته.

جسدت دور «شريفة النصابة» في فيلم «أجازة بالعافية» الذي قدمته أمام كلا من فؤاد المهندس، شويكار، محمد عوض، ونوال أبو الفتوح عام 1966، وكان لها بصمة سينمائية من خلال الدور الأشهر في مسيرتها الدرامية، وهي شخصية «درية زوجة الوزير» في آخر أعمالها الفنية قبل الاعتزال.

الحياة الشخصية لـ كوثر العسال

عاشت الفنانة كوثر العسال قصة حب مع زوجها الأول الفنان عبدالمنعم إبراهيم، وبعدما توفي تزوجت من ابن خالتها الفنان محمد وفيق، الذي قال في تصريحات تلفزيونية سابقة، إنه انتظرها طويلا رغم زواجها لأنه كان يحبها بشدة، وتزوجها في نهاية الثمانينيات، بعدما حال القدر بينهما في بداية العلاقة .