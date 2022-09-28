الرئيس السيسي يوجه بتوفير عوامل النجاح لتوطين صناعة مستلزمات التشييد والبناء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور مجموعة من رجال الأعمال من القطاع الخاص.

توطين الصناعة لمستلزمات التشييد والبناء

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في توطين الصناعة لمستلزمات التشييد والبناء بالشراكة مع القطاع الخاص.

ووجه الرئيس بتوفير كل عوامل النجاح لحشد إمكانات الدولة الإنتاجية، سواء الحكومية وقطاع الأعمال أو القطاع الخاص، من أجل تطوير وتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة في أعمال مشروعات التشييد والبناء، لاسيما المعدات والآلات.

سد الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية

يأتي ذلك في ضوء حجم الأعمال الإنشائية الضخمة على مستوى رقعة الجمهورية، الأمر الذي يفتح المجال أمام آفاق امتلاك القدرة الصناعية التي تستند على الابتكار والتطوير بالإمكانات المحلية، ويساهم في سد الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية بتلبية احتياجات عملية التنمية من المنتجات المصنعة محليا.