«الوزراء» يناقش مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع التشييد والبناء غدا

يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، غدًا الثلاثاء، ورشة عمل في إطار سلسلة جلسات حوار الخبراء؛ لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع التشييد والبناء.

زيادة مشاركة القطاعين العام والخاص

وأطلقت الحكومة حوارا مجتمعيا منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات.

ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات التشييد والبناء، والوزارات المعنية وشركات قطاع الأعمال العام، بحضور ممثلي اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والاتحاد المصري للتشييد والبناء، وكذلك عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونخبة من الخبراء والمتخصصين.

عقد 25 ورشة حتى الآن

يذكر أن مركز المعلومات انتهى من عقد 25 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات لزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الزراعة والصحة والنقل والكهرباء والغاز والتعليم والرياضة والتأمين والوساطة المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية والكيماوية والمعدنية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.