خبيرة بشرة توضح كيفية الحفاظ على نضارة الوجه بخلطات منزلية

نصحت ياسمين الهواري، خبيرة البشرة، السيدات، بضرورة وضع روتين يومي للعناية ورعاية البشرة، من خلال الكثير من الماسكات المنزلية سريعة التحضير، التي تساعد على نضارة البشرة وزيادة رونقها وتألقها.

الهواري: مسحوق القرفة مع العسل الأبيض مفيد للوجه

أضافت «الهواري»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين ورضوى حسن، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أحد أفضل الروتين اليومي، الاستعانة بمعلقة واحدة من مسحوق القرفة، مع معلقة عسل أبيض يوميا، ويتم وضعها على البشرة.

مركب القرفة مع العسل الأبيض يزيل التجاعيد

واستطردت: «لما بنقلبهم على بعض بيكونوا زي العجينة، وخدي الحجات دي، وحطيها على بشرتك، ده بيعمل على إزالة الخطوط والتجاعيد المبكرة التي تظهر على الوجه، ومجرد ما بنضحك بيكون فيه خطوط، وبنحط ده لمدة ربع ساعة على الوجه، وممكن نضيف إليها أي زيت ترطيب».

وأوضحت أنه لا يوجد أي منتج طبيعي أو مستحضرات طبية طبيعية تضر البشرة، إلا في حال كان الشخص يعاني وجود حساسية من شيء معين، مشيرة إلى أن خلط الطحينة مع البن ووضعها على الوجه يساعد في القضاء على البقع الموجودة على الوجه والكلف والكثير من المشكلات الأخرى.

وتابعت: «لو محتاجين حاجة للتفتيح والشد فممكن نستعين بالنشا مع لبان الدكر، بننقع الأتنين في المياه طول الليل وبنستخدمها الصبح، واللبان الدكر لما بيتنقع بيكون ليها فوائد أكبر».