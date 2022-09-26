خبيرة تكشف وصفة للعناية بالبشرة وعلاج التجاعيد: اعملي تقشير كل 10 أيام

قالت سارة توفيق، خبيرة التركيبات الطبيعية، إن الاستعداد لعلاج تجاعيد البشرة بشكل مبكر يكون أفضل بكثير من المتأخر، وكبر السن له دور كبير في ظهور تجاعيد البشرة خاصة مع غياب العناية لفترات طويلة على مدار سنوات، لافتة إلى أن التعرض للشمس له دور كبير في تكسير الكولاجين في الجلد والذي يؤدي لظهور التجاعيد.

تقشير البشرة الخفيف كل 10 أيام

وقدمت «توفيق»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين رضوى حسن ونهى عبدالعزيز والمذاع على فضائية «DMC»، نظاما طبيعا لعلاج تجاعيد البشرة من خلال تقشير البشرة الخفيف كل 10 أيام لإزالة الجلد الميت ومنح الفرصة لظهور الخلايا الجديدة مع تدليك الجلد بزيت يساعد على تجديد البشرة ويتكون من زبدة الشيا وزيت الجوجبا والقهوة للتقشير بالإضافة لفيتامين «أ» الذي يعتبر من أكبر محفزات الجلد على إنتاج الكولاجين.

الزيت المستخدم في العناية بالبشر

وأشارت سارة توفيق، إلى أن استخدام الفيتامينات للبشرة يجب أن يتناسب مع الزيت المستخدم في العناية بالبشرة، لافتة إلى أن مكونات خلطة العناية بالبشرة تتكون من 100 جرام من زبدة الشيا و50 جراما من زيت الجوجوبا و3 ملاعق من البن التركي ويتم دمج الخليط في حمام مياه دافيه، ويستخدم الخليط مرة كل 10 أيام.

إضافة الفيتامينات

وأكدت خبيرة التركيبات الطبيعية، أنه تتم إضافة الفيتامينات إلى الخلطة بعد أن تهدأ درجة حرارتها، خاصة وأن الفيتامينات تتأثر سلبا بدرجات الحرارة المرتفعة، لافتة إلى أنه يتم حفظ الخليط في درجة حرارة الغرفة العادية خاصة وأنه منتج زيتي لا يسمح بتكون البكتيريا.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.