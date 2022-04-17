خبيرة تجميل تتحول بالمكياج إلى زومبا وجلجل وزين ثابت «فيديو»

تمكنت خبيرة التجميل نانسي زيدان، من رسم وجهها بالمكياج والتحول إلى عدد من أبطال دراما الموسم الرمضاني 2022، أبرزهم الفنان أكرم حسني بشخصية جلال في مسلسل «مكتوب عليا»، والفنان آسر ياسين بشخصية «ثابت زين» في مسلسل «سوتس بالعربي»، وأخيرا شخصية «زومبا» التي تجسد دورها الفنانة شيماء سيف في مسلسل «في بيتنا روبوت2».

خبيرة تجميل تتحول إلى أكرم حسني في مسلسل مكتوب عليا

ونشرت «نانسي» مقطع فيديو لها على تطبيق الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وهي تتحول إلى شكل الفنان أكرم حسني في المسلسل الرمضاني «مكتوب عليا» والذي يجسد خلاله دور«جلجل»

وجسدت نانسي مشهد للفنان أكرم في بداية المسلسل، عندما استيقظ من النوم ليجد كلامًا مكتوبًا على يده، ويتهم أهله بأنهم من فعلوا ذلك على سبيل الهزار معه.

«نانسي» تتحول إلى زومبا بمسلسل «في بيتنا روبوت 2»

كما استطاعت «نانسي»، أن تحول شكلها بالمكياج والملابس إلى الروبوت «زومبا» التي تجسد دورها الفنانة شيماء سيف في مسلسل «في بيتنا روبوت 2»، وبدأت نانسي بمشهد تمثيلي حيث طلب منها أشقاؤها في المنزل طلبات عدة لترد بكلمة زومبا الشهيرة «حاضر» لتتحول فجأة بعدها إلى «زومبا».

آسر ياسين في مسلسل «سوتس بالعربي»

كما استطاعت نانسي زيدان، إبهار متابعيها بتحولها إلى شخصية «زين ثابت» التي يجسدها الفنان آسر ياسين في مسلسل «سوتس بالعربي».