مصر: استهداف كردستان تعدٍ سافر على أمن وسيادة العراق الشقيق

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية قبل قليل، الاستهداف الذي تعرضت له مناطق إقليم كردستان، في العراق الشقيق، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا أبرياء من المدنيين، في تعد سافر على سيادة وأمن العراق.

وفي هذا الإطار، تقدمت مصر بخالص العزاء لحكومة وشعب العراق الشقيق في ضحايا هذا الاعتداء، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية إلى أن مصر تراقب التوترات التي تشهدها المنطقة على مدار الأيام الأخيرة، وتحذر من تداعياتها على استقرار المنطقة وسلامة شعوبها.