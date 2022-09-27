«الاستثمار»: 6 مليارات دولار حجم صادرات المناطق الحرة الخارجية هذا العام

قال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إنه يجري تطوير للمناطق الحرة والتوسع في تطوير المناطق الاستثمارية، حيث قامت الهيئة بالعمل على تطويرها وتوفير كافة عوامل النجاح لها، ويوجد حاليا 9 مناطق حرة عامة و 204 مناطق حرة خاصة، وبلغ عدد المشروعات بها 1095 مشروعا وتوفر حوالي 200 ألف فرصة عمل.

أضاف عبدالوهاب، أن الهيئة انتهت من تطوير المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر ورفع كفاءة البنية الأساسية بها بشكل كامل حيث لم تشهد أي تطوير منذ إنشائها بفترة السبعينات، وتبلغ مساحتها 756 ألف متر مربع، ووصل عدد مشروعتها لـ207 مشروعات بنسبة إشغال 99%، ووصل نسبة التكلفة الاستثمارية لـ8.5 ملايين دولار وتوفر ما يقرب من 59 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن العام المالي الحالي قد شهد وصول صادرات المناطق الحرة الخارجية لـ6 مليارات دولار، كما بلغت صادرتها الخدمية لـ5 مليارات دولار خلال ذات العام، موضحا أن الهيئة تقوم بإنشاء المزيد من المناطق الاستثمارية باعتبارها نظاما استثماريا متميزا يوفر للمستثمر أراضي ووحدات مكتملة المرافق والتصريحات والموافقات والتراخيص.

وشرح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة قد حرصت على أن يكون هناك عقد موحد للمناطق الاستثمارية مرفقا به كافة الاشتراطات الهندسية، وتمت مراجعته واعتماده من كافة الجهات الخاصة وتم العمل به، ويوجد حاليا 10 مناطق استثمارية قائمة تضم حوالي 1269 مشروعا تعمل في أنشطة متنوعة، مشيرا إلى أن اليوم سيتم افتتاح المنطقة الاستثمارية ببنها وميت غمر، في إطار دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المنطقة الاستثمارية ببها تم إقامة المنطقة على مساحة 46 فدانا وهي مخصصة للصناعات الغذائية، وتوفر أكثر من 4500 فرصة عمل وتضم حوالي 147 وحدة صناعية ويتم تخصيص الوحدات بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عاما قابلة للتجديد.

وتابع «عبدالوهاب»، أن المنطقة الاستثمارية بميت غمر على مساحة 18 فدانا وهي مخصصة للصناعات المعدنية والهندسية والمتنوعة وتوفر أكثر من 2500 فرصة عمل وتضم المنطقة 107 وحدات صناعية ويتم تخصيص الوحدات بنظام الإيجار لمدة 15 عاما قابلة للتجديد وتم حجز الوحدات بالكامل.