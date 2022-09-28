في ذكرى وفاته.. خبير: جمال عبدالناصر كان عبقريا بالسياسة الخارجية

قال الدكتور جمال زهران خبير العلاقات الدولية، إن الزعيم جمال عبد الناصر كان عبقريا في السياسة الخارجية، وظهر ذلك في تأسيسه لحركة عدم الانحياز لوضع بوصلة للعالم الثالث كما أن سياساته كانت سياسة تحررية تهدف إلى القضاء على الاستعمار والتحرر الوطني للدول العربية كافة.

«عبد الناصر» أول من أشعل ثورات التحرر الوطني بالمنطقة العربية

وأوضح «زهران» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن «عبد الناصر» أول من أشعل ثورات التحرر الوطني بالمنطقة العربية، التي بدأت باقتلاع جذري للعصر الملكي في مصر بعد أن وقعت في قبضة أسرة محمد علي التابعة في الأصل للدولة العثمانية لما يقرب من قرن ونصف.

وأشار «زهران» إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت سياساته الخارجية بارعة وذلك إذ قام بتقسيم السياسة الخارجية المصرية في ثلاث دوائر محكمة تتمثل في: الدائرة العربية، والدائرة الإفريقية، والدائرة الإسلامية ليكونوا بوابة الانفتاح على العالم الخارجي.

زهران: سياسة عبد الناصر تحررية

ولفت إلى أن سياسة عبد الناصر كانت سياسة تحررية قائمة على التحرر من الاستعمار الأجنبي وظهر ذلك في دعمه للثورة الجزائرية والمقاومة العراقية والمقاومة الفلسطينية التي انطلقت في الستينيات.

وأثنى خبير العلاقات الدولية على فكرة الرئيس الراحل بتأسيس حركة عدم الانحياز عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، قائلا إنها خطوة تدل على مدى عبقرية ناصر وحرصه على عدم تورط مصر، موضحا: «حازت هذه الحركة على إشادات دولية وظهر ذلك في إهداء الصين لمصر مقرا مرموقا للسفارة المصرية ببكين».