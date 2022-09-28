رئيس قسم جراحات دقيقة بأمريكا: حلمي تحقق بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء بمصر

قال الدكتور كريم أبو المجد، رئيس قسم الجراحات الدقيقة في مركز زرع وإعادة تأهيل الأعضاء بمستشفى كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء في الشرق الأوسط وأفريقيا خبر أسعده كثيرا، وتسبب في استقبال الرسائل المحفزة.

أبو المجد: يجب أن يدار المركز بطريقة منظمة وعلمية

وأضاف أبو المجد، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن قرار إنشاء ذلك المركز في مصر يجب أن يتم بطريقة منظمة وبها نوع من التنسيق العلمي والسياسي والقانوني بين المريض والمتبرع.

أبو المجد: توجيه عظيم ورائع من الرئيس السيسي

واستطرد: «اللي بقوله للرئيس السيسي التوجيه اللي عمله ده عظيم ورائع جدا، وكل ما باجي مصر في المستشفى الخيري اللي بشتغل فيها يسعدني أشوف التقدم الحضاري في مصر على مستوى الطرق وكل شيء نلمسه جميعا، وده كله ليه ثمن، واللي الرئيس قدمه لنا لازم نحافظ عليه ونحطه في عنينا ونبتعد عن المهاترات».

وأوضح أن حلم إنشاء ذلك المركز كان يراوده منذ فترة التسعينات، وفي تلك الآونة فقد تدرب على زراعة الكبد والأمعاء والأحشاء والكلي والبنكرياس والمعدة، وساعده في ذلك الدكتور محمد غنيم، وهو من عرض عليه العودة إلى جامعة المنصورة لتكوين المركز الأكبر لزراعة الأعضاء في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتابع: «خلال الـ6 سنين الماضية أنشأت مؤسسة خيرية للجهاز الهضمي وزراعة الأعضاء، ومعظم المهتمين بهذا الأمر يعلموا جيدا مدى الإرهاق الذي عانيته السنوات الأخيرة».