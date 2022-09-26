وزير الصحة: مركز زراعة الأعضاء في مصر سيكون الأكبر بأفريقيا والشرق الأوسط

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ مصر شهدت واحدًا من أكبر المسزح على مستوى العالم في «فيروس سي»، والمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، ومبادرة الأمراض غير المعدية للسكر والضغط.

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة CBC، أن نسبة المواليد مهمة جدا، ومعدلات الخروج للمعاش أيضًا لمعرفة نوعية الخدمة التي يحتاجها المواطنون خلال سنوات المقبلة، إذ إن أماكن تقديم خدمات صحية لهذه الفئات مختلفة عن أماكن تقديم الخدمة الصحية لمرحلة الطفولة.

أهمية الاستفادة من المسوحات الصحية

وحول التوجيه الرئاسي بالربط بين قاعدة بيانات 100 مليون صحة والخريطة الصحية المصرية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة: «الاستفادة من هذه المسوحات الضخمة لتحقيق رؤية واضحة لما نريد أن نكون عليه في 2030، أمرًا مهمًا جدا في استراتيجيات الصحة وتحقيق الرفاهية».

وأوضح أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة «حياة كريمة»، لرفع الضرر عن الأسر لكن يجب أن نعرف إمكانياتنا واحتياجاتنا وكيف ستكون الاحتياجات بعد 5 سنوات و10 سنوات، وكل ذلك عرضه وزير الصحة على الرئيس السيسي.

الرئيس وجه بإنشاء مركز مصري لزراعة الأعضاء

وأشار إلى أنّ الرئيس السيسي وجه بإنشاء مركز مصري لزراعة الأعضاء، ليكون الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط، في زراعة القلب والكلى والكبد والرئة والبنكرياس، لافتًا إلى أنه سيكون متصلاً بشبكة كبيرة من المتبرعين والمرضى وفقا للمعايير العالمية.