الملابس الخريفي والشتوي تغزو سوق «البالة» ببورسعيد.. أرخص سعر

بدأ البائعون في سوق الملابس المستعملة القديم «البالة» بحي العرب في بورسعيد عرض الملابس الخريفي والشتوي بأسعار مناسبة، يقبل عليها الزائرون من مختلف المحافظات حيث يوجد مختلف الماركات العالمية التى يتطلب الأمر لشرائها جديدة أضعاف ثمنها

القطعة تبدأ من 5 جنيهات

وقال محمد فوزي تاجر بسوق الملابس المستعملة إن أسعار ملابس البالة والاستوكات في متناول الجميع وتبدأ من خمسة جنيهات للقطعة الواحدة وحتى 300 جنيه للبالطو الإنجليزي الأصلي: «المنتجات كلها وارد دول أجنبية منها إنجليزي وإيطالي وفرنسي وبلجيكي والمجر وغيرها من الدول».

وأشار إلى أن الملابس المستعملة يتم تنظيفها بعدة مراحل داخل الجمارك قبل خروجها، كما أنه يوجد ملابس جديدة وهي الاستوكات التي انتهت موضتها في الموسم ولا تباع في الموسم الجديد.

الأسرة تشتري مستلزماتها بألف جنيه

وأوضح السيد عبده تاجر ملابس بالة أن الزائرين من مختلف المحافظات يأتون لشراء كافة مستلزماتهم من ملابس وأحذية وشنط حيث يمكن بألف جنيه فقط شراء كل مستلزمات الأسرة التي لا يقل عددها عن 5 أفراد.

وأشار إلى أن البنطلون الجينز من ماركات عالمية يبدأ من 75 جنيها ويصل إلى 150 جنيها، والبلوفر من 20 جنيها ويصل إلى 100 جنيه والجاكيت الأطفالي والرجالي يبدأ من 50 جنيها حتى 200 جنيه والكوتش بـ30 جنيها وحذاء الجلد الطبيعي من 50 جنيها والجيب من 20 جنيها بالإضافة إلى فساتين سهرة تبدأ من 75 جنيها.