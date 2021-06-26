مصاعد وكافيهات.. كل ما تريد معرفته عن بديل سوق البالة العشوائي في بورسعيد

يعتبر إنشاء مول الملابس المستعملة فى بورسعيد حلم تحقق بعد طول انتظار من أصحاب محلات سوق ملابس البالة العشوائية بحى العرب، وطالب أصحاب محلات سوق البالة العشوائى بنقلهم إلى مكان حضارى قريب من أسواق بورسعيد، خاصة سوق السمك وبازار بورسعيد الجديد والتجارى والحميدى، حتى أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن إنشاء مول الملابس المستعملة بحى العرب، فنشر الطمأنينة فى نفوس بائعي سوق الملابس المستعملة العشوائي.

مساحة مول الملابس المستعملة ببورسعيد

يقام مول الملابس المستعملة ببورسعيد على مساحة 16 ألف متر، بجوار بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك، وسيكون المول الجديد منطقة جذب سياحي ومزارا لزوار محافظة بورسعيد وأبنائها ويضم مول الملابس المستعملة وسائل ترفية وتوفير الراحة للزائرين، حيث سيكون هناك عشر سيارات كهربائية لنقل الزوار وكبار السن بين المناطق الممتدة على طول المول وكافيهات داخل المول لخدمة الزوار وست سلالم كهربائية وأربعة مصاعد أخرى لخدمة المترددين لسهولة التنقل بين الدور الأول والأرضي بالمول.

أنشطة مول الملابس المستعملة

يعتبر إنشاء أحدث مول تجاري لتجارة الملابس المستعملة نقلة حضارية بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى أنه يضم 17 نشاطا تجاريا يفي بكل احتياجات الأسرة ابتداء من الأنشطة الغذائية والملابس المستعملة والجاهزة والأقمشة وتجهيزات المنازل وغيرها.

المحافظ يعلن ضم 514 محلا للمول.. ويحذر من البيع من الباطن

وطالب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من الشركة المنفذة لإنشاء مول الملابس المستعملة اختصار الفترة الزمنية، على أن يتم افتتاحه نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه لن يسمح بعدها بأي نشاط لتجارة الملابس المستعملة خارج المول، وذلك لاحداث الرواج المطلوب لعدد 514 محلا سيضمها المول.

وقد التقى المحافظ مع مجلس إدارة الغرفة التجارية، برئاسة محمد سعدة، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وممثلين لتجارة الملابس المستعملة في السوق القائم حاليا.

وطمأن المحافظ تجار الملابس المستعملة، بشأن السوق الحالي، مشيرا إلى أنه لن يتم التعرض لأى من التجار الحاليين، إلا بعد تسلمهم المحلات الخاصة بهم في المول الجديد، والذي سيضم أيضا نشاط ملابس (out let)، «سكراب» والمعروف عالميا بترويج الملابس الحديثة التي مر على إنتاجها فترات زمنية قليلة.

وطالب المحافظ التجار التعاون في تشغيل المول وإحداث الرواج المطلوب منه بعدم اللجوء لتأجير المحلات من الباطن أو محاولة المتاجرة بها بالبيع أو غير ذلك، لأنه لن يتم السماح بذلك تحت أي ظرف من الظروف.

من جانبه وجه محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية، الشكر للمحافظ على جهودة لإقامة الأسواق المجمعة لخدمة جميع طوائف التجار والتي أحدثت نقلة نوعية تفردت بها بورسعيد على مستوي الجمهورية، بأسواقها الحضارية، مؤكدا أن المول الجديد سيكون إضافة كبيرة ومنطقة جذب ورواج تجاري ببورسعيد من الرحلات ووفود المحافظات الأخري، حيث سيكون المول الأوحد من نوعه في مصر في مجال (out let).

كما تفقد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد إنشاء المول التجارى لتجارة الملابس المستعمل وذلك فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمتابعة الأعمال الجارية بكل المشروعات التنموية والخدمية ورافقة خلالها محمد فواز سكرتير حي الشرق.