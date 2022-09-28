بابا الفاتيكان يقوم بزيارة رسمية تاريخية للبحرين في نوفمبر المقبل

أعلن الديوان الملكي أنه تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، يقوم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بزيارة رسمية تاريخية لمملكة البحرين في الثالث من نوفمبر المقبل تستغرق أربعة أيام.

ويشارك قداسة البابا في فعاليات ملتقى البحرين «حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، والذي يعقد برعاية ملك البحرين.

تعزيز ثقافة الحوار والتعايش

وينتهز الديوان الملكي هذه الفرصة ليرحب بقداسة البابا في مملكة البحرين مقدرًا جهوده في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش ودعم الأخوة الإنسانية.