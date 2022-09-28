رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

بابا الفاتيكان يقوم بزيارة رسمية تاريخية للبحرين في نوفمبر المقبل

كتب:

الوطن
10:23 م | الأربعاء 28 سبتمبر 2022
بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان

أعلن الديوان الملكي أنه تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، يقوم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بزيارة رسمية تاريخية لمملكة البحرين في الثالث من نوفمبر المقبل تستغرق أربعة أيام.

ويشارك قداسة البابا في فعاليات ملتقى البحرين «حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، والذي يعقد برعاية ملك البحرين.

تعزيز ثقافة الحوار والتعايش

وينتهز الديوان الملكي هذه الفرصة ليرحب بقداسة البابا في مملكة البحرين مقدرًا جهوده في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش ودعم الأخوة الإنسانية.

اقرأ المزيد:

بث مباشر.. كلمة البابا فرانسيس من العراق

للمرة الأولى البابا فرانسيس يغيب عن قداس العام الجديد بسبب «عرق النسا»

  البابا فرانسيس: كورونا أثبت فشل "النظريات السحرية" للرأسمالية

البابا فرانسيس يدعو إلى التضامن الدولي مع لبنان

البابا فرانسيس: وثيقة الأخوة الإنسانية ستظل مصدر إلهام لي
بقلم الوطن