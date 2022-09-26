النيابة تصرح بدفن جثة طالبة سقطت من الطابق الثالث في أوسيم

صرحت النيابة العامة بدفن جثة فتاة تبلغ من العمر 19 سنة، بعدما سقطت من الطابق الثالث من شرفة منزلها بمنطقة أوسيم، ولقت مصرعها إثر تعرضها لإصابات خطيرة، كما استعجلت جهات التحقيق تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتوفية.

إخطار يفيد بسقوط الفتاة

وتلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إخطاراً يفيد بـ سقوط فتاة من الطابق الثالث، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة تحت إشراف اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

حاولت التقاط الهاتف فسقطت وراءه

وبعمل التحريات الأولية وسؤال شهود العيان من قبل الأجهزة الأمنية تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 19 سنة وأنَّها سقطت من الطابق الثالث من شرفة منزلها أثناء نشر الملابس إلا أن هاتفها المحمول سقط منها دون قصد فحاولت التقاطه حتى لا يسقط على الأرض فسقطت وراءه ما أدى لإصابتها إصابات خطيرة نقلت على إثرها للمستشفى إلا أنَّها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتمّ إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.

لا شبهة جنائية في الواقعة

واستدعت النيابة العامة أسرة الفتاة لسماع أقوالهم في الواقعة، وقرروا أن ابنتهم كانت «تنشر الغسيل» ثم سقط منها الهاتف لتسقط وراءه وتلقى مصرعها فور وصولها للمستشفى، وتبين من خلال التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة بعدما أمرت النيابة العامة بتشريح جثة الطالبة لتحديد سبب الوفاة.