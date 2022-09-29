وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز التعاون لتحسين برامج رعاية الأسرة

استقبل الدكتور خالدعبدالغفار وزير الصحة والسكان، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي السيدة «كيكو ميوا»، والوفد المرافق لها، لمناقشة تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي.

رحّب الوزير بوفد البنك الدولي، مثمنًا التعاون معهم في حزمة المشروعات التنموية في المجال الطبي مع وزارة الصحة والسكان منذ بداية عام 2018؛ لدعم وتحسين برامج الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

تعاون لدعم صحة الأسرة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الاجتماع تناول مناقشة توسيع آفاق التعاون في مجال تنمية صحة الأسرة، من خلال دعم البرامج التي تنفذها الوزارة، وتهدف إلى زيادة الوعي الصحي بالصحة الإنجابية وتطوير عيادات تنظيم الأسرة بالواحدات الصحية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، وكذلك دعم الكوادر البشرية التي تقدم تلك الخدمات.

وقال «عبدالغفار»، إنّ الوزير ناقش الخطط المستقبلية للتعاون بين المجلس القومي للسكان والبنك الدولي، منها برنامج الخريطة المميكنة للمشروعات السكانية في مصر، ليصبح دليلًا يحتوي على بيانات ومعلومات موحدة، للاستفادة منها في الخطط المستقبلية الخاصة بالمشروعات المتعلقة بالقضية السكانية، منوهًا أهمية توحيد الجهود المبذولة في هذا الشأن.

دعم البنية التحتية لمشروعات «حياة كريمة»

وتابع «عبدالغفار»، بأنّ الاجتماع تناول مناقشة دعم تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات، وكذلك دعم البنية التحتية لمشروعات مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، كما ناقش التعاون في برامج الرعاية الأولية، إضافة إلى توسيع نطاق برامج تشجيع الرضاعة الطبيعية.

وأكّد مناقشة التعاون بين المعهد القومي للتغذية والبنك الدولي، لدعم مشروعات التغذية؛ لدعم برامج تحسين النظم الغذائية بتوفير غذاء صحي لحياة أفضل، وكذلك خفض نسب الإصابة بأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم للأطفال.