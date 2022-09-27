وزير الصحة الأسبق: الرئيس يبادر بتقديم الدعم المادي للأطباء منذ توليه الحكم

جهود عدة اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم أحوال الأطباء، ليس على المستوى المعنوي فقط المتمثل في صورة إشادات وتقدير لبطولات «الجيش الأبيض»، بل تطرقت إلى الأجور، إذ منحهم امتيازات خاصة، لعل آخرها توجيهاته بزيادة مجموعة من الحزم المالية التحفيزية للأطباء.

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الرئيس السيسي استعرض خلال اجتماعه بالوزير المحاور التي تعمل بها وزارة الصحة، ووجه الرئيس بزيادة مجموعة من الحزم المالية التحفيزية للأطقم الطبية لرفع إجمالي الدخل للفريق الطبي بشكل يحقق الاستقرار المالي للفريق الطبي، وهو من الأمور التي يهتم بها الرئيس السيسي من أجل الحصول على خدمات صحية بشكل سليم.

الرئيس يهتم بالقطاع الطبي منذ بداية الحكم

الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة يحرص على دعم القطاع الطبي المصري، فدائما ما يبادر بتقديم الدعم المادي للأطباء ويوجه بتوفير كافة متطلباتهم وما يحتاجونه وتحسين بيئة عملهم، مشيرا إلى أنه في أزمة كورونا حرص الرئيس على توجيه الدعم والشكر للأطباء في أكثر من مرة في خطاباته أو بتكريم شهداء الأطباء، وإصدار عملات تذكارية للأطباء.

وأضاف وزير الصحة الأسبق، أنه منذ تولي الرئيس السيسي، وهو يوجه بتوفير كافة الاحتياجات للقطاع الطبي، ويعمل على تحسين بيئة العمل، والحفاظ على حقوقهم، مشيرا إلى أنه يوجه المسؤولين بضرورة تحسين الأحوال المالية أيضا لجميع العاملين في القطاع الطبي، ما يدل على معالجة الرئيس للقطاع الطبي المصري من كافة النواحي.

تحقيق أقصى درجات الإتقان

وأكد «العدوي» أن مبادرات الرئيس تعود دائما بالنفع على القطاع الطبي، سواء بشعور العاملين فيه بعناية الرئيس واهتمامه بأحوالهم، موضحا أنها تساعدهم في تحقيق أقصى درجات الإتقان بتوافر كافة الإمكانات والدعم في كل المستويات.