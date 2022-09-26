وزير الصحة: تشغيل العيادات المسائية بأسعار مخفضة في 3 مستشفيات

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إن المستشفيات العامة غالبا ما تعمل لفترتين، لكنها تغلق بعد الساعة الخامسة أو السادسة، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتشغيل العيادات المسائية لاستقبال الترددات بأسعار اقتصادية مخفضة للأخصائي والاستشاري، بما يحسن دخل الطبيب ويعد توفيرا للمواطنين عن العيادات الخارجية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أنّ هذا الأمر لا يعني إلغاء الخدمات الصباحية ولكن يظل تقديم الخدمات بذات المعدل ونفس الأسعار، إذ يجري خلال أيام قليلة تجربة الأمر في 3 مستشفيات، والإعلان خلال 3 أيام، ويجري رفع تقرير موثق كل 15 يوما لمدة نصف سنة إلى رئيس الجمهورية.

وكشف عبد الغفار، تفاصيل تطوير معهد ناصر، موضحًا: «الشركات نزلت على الأرض، والرسومات تراجع في أكبر مكاتب هندسية على مستوى العالم، والرئيس السيسي يريد الاطمئنان على أن ما يتم ويخدم مصر لمدة 100 سنة يكون أفضل ما يمكن من تكنولوجيا، وكل ذلك يعرض على الشركات العالمية في الخارج حتى نطمئن لها».

وأضاف عبدالغفار: «الدراسات تكون مرتبطة أيضا بمسارات السيارات الذاهبة إلى المستشفيات واتجاه الريح والشمس في الغرف، ونهتم بالتفاصيل الدقيقة».

الرئيس وجه بتكرار تجربة معهد ناصر في المحافظات

وتابع وزير الصحة والسكان، أن تطوير معهد ناصر مشروع قومي، إذ وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون مركزا طبيا عالميا، وتكون هناك معاهد مثل معهد ناصر في أكثر من محافظة.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى وجود 1300 غرفة و50 غرفة عمليات وعلاج أورام متميز ومتقدم جدا و100 عيادة خارجية وأكثر من 150 آلة غسيل كلوي بمعهد ناصر.

زيادة الحوافز المالية

وواصل: «عرضنا على الرئيس عدد من البدائل التي قد تحرك بعض المخصصات الخاصة بالفريق الطبي، وعرضنا عليه بعض المقترحات الخاصة بالدبلات والنباطشيات والزيادة في بدل المهن الطبية، ووجّه بالموافقة الصريحة ورفع الأمر إلى وزارة المالية لإدراج ذلك في الموازنة بشكل رسمي حتى يتم دراسة العبء المالي على الموازنة العامة للدولة».