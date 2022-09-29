مصدر بـ«الصحة»: ندرس تخصيص خانة لتوثيق رغبة المتبرع بأعضائه في «الرقم القومي»

كشف مصدر مسؤول بلجنة زراعة الأعضاء التابعة لوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل إعداد وثيقة لتسجيل رغبة المواطنين في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن لجنة زراعة الأعضاء تعمل حاليا على تأسيس نظام لتوثيق رغبة المواطنين في التبرع بالأعضاء، من خلال تخصيص خانة في بطاقة الرقم القومي توضح موقف المواطن من التبرع بأعضائه.

وتابع المصدر، بأنه في حال موافقة الشخص على التبرع بالأعضاء بعد وفاته، لا يحق لأي شخص من أفراد أسرته الرفض، ولا يحق للشخص نفسه اختيار من يتبرع له.

لايجوز تخصيص المتبرع أعضائه للأقارب بعد وفاته

وأضاف: لا يمكن للمواطن الاشتراط بأن يتبرع لأحد أقاربه حال وفاته، فأعضاؤه في هذه الحالة تكون حق للجميع، والجهات المختصة تتعامل مع ذلك الأمر، وفقا لصالح المحتاجين ومن خلال ضوابط صارمة.

وأشار الى أن القانون رقم 5 لسنة 2010، نص على أنه لا يجوز نقل أي عضو من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم آخر إلا لضرورة، ومنها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، وأن يكون نقل العضو ضرورة لا بد منها، وألا يتعرض المتبرع لأي ضرر.

«زراعة الأعضاء» ستخضع لرقابة مشددة

وأكد المصدر، أن مصر لديها كوادر بشرية على أعلى مستوى يتم الاستفادة منها في عمليات زراعة الأعضاء في المستشفيات الجامعية، والتي تضم أمهر الأطباء الاستشارين، موضحا أن زراعة الأعضاء ستخضع لرقابة مشددة لعدم استغلالها بشكل مخالف للقانون.