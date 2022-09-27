مصدر بالصحة: تشغيل عيادات مسائية في المستشفيات.. ودعم الأطباء ماديا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل تشغيل العيادات الخارجية بالمستشفيات «فترة مسائية»، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه من المقرر أن يتم تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات، وبدلا من غلق العيادات الساعة الثانية ظهرا يمتد عملها لفترة مسائية لجميع التخصصات، لافتا الى أن العيادات الخارجية تستقبل عددًا من المرضى بشكل يومي، وهذا العدد يختلف من مستشفى إلى آخر.

العيادات المسائية يعود دخلها للأطباء

وتابع المصدر: «عائد العيادات المسائية يعود الى الأطباء، ما يحقق دخلا إضافيا للفريق الطبي يتناسب مع الجهد المبذول في تقديم أوجه الرعاية الصحية»، مؤكدا أن هذا القرار سيتم تطبيقه قريبا وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء ودعمهم ماديا خاصة فيما يقدمونه من جهد مبذول كبير يقدر.

تطوير التمريض يعتمد على تطوير التعليم والمناهج

وأضاف المصدر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤمن حياة المصريين في تقديم خدمة طبية متكاملة لهم، ويحاول أن يدعم الأطباء، فالرئيس يقدر جيدا ويدرك قيمة الطبيب وكذلك طاقم التمريض، مشيرا الى أن الاستثمار في الطاقم الطبي سيعود بالنفع على تطوير المنظومة الصحية في مصر.

وعن استراتيجية دعم طاقم التمريض، أوضح أنها تتضمن تطوير منظومة التعليم للتمريض، وتطوير المناهج ووضع شروط خاصة لاستقبال الطلاب بمدارس ومعاهد التمريض بشكل يضمن أن تتم العملية التعليمية تتم وفقا لمعايير ومهارة عالية.

تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية، وتشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات، وعائد العيادات المسائية بالمستشفيات يعود الى الأطباء مما يحقق دخلا إضافيا للفريق الطبي يتناسب مع الجهد المبذول في تقديم أوجه الرعاية الصحية.