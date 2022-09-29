3 فئات يمكنهم الحصول على التأشيرة التعليمية السعودية.. متاحة لـ160 دولة

استحدثت المملكة العربية السعودية، مؤخرا، تأشيرة جديدة تسمى التأشيرة التعليمية، وهي نوع من التأشيرات طويلة وقصيرة المدى لدخول المملكة تقتصر على فئات محددة هم الطلاب والطالبات وكذلك الباحثين والأكاديميين، بحسب قرار صدر عن مجلس الوزاراء السعودي يوم الثلاثاء الماضي، في خطوة ذات أهمية كبيرة، عبر منصة «ادرس».

وخلال الأشهر الماضية وبعد انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، تم رفع كثير من قيود السفر إلى المملكة التي فرضت لمواجهة الوباء، إلى جانب تحديث كثير من شروط الحصول على التأشيرات.

أهداف السعودية من إصدار التأشيرة التعليمية السعودية

وجاء إصدار التأشيرة التعليمية السعودية لتحقيق مجموعة من الأهداف، يأتي في مقدمتها استقطاب المواهب المتميزة، والارتقاء بحالة التعليم في المملكة وجودته، بحسب ما أعلنت وزارة التعليم السعودية، وما نقلته قناة العربية.

كما يهدف كذلك القرار إلى الارتقاء بجودة البحث العلمي والابتكار، وتقديم السعودية بصورة تجعلها وجهة جاذبة للتعليم، كما أنها تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات التعليمية في المملكة على نحو يجعلها في تصنيفات متقدمة في المؤشرات العالمية المعنية بجودة التعليم.

وتقول السلطات السعودية، إن الغرض من التأشيرة التعليمية رفع مساهمة الرياض في نشر قيم الاعتدال والوسطية، إلى جانب تعليم اللغة العربية للحاصلين على هذه التأشيرة.

الفئات التي يحق لها الحصول على تأشيرة التعليم السعودية

ووفقا لوزارة التعليم السعودية، فإن الفئات التي يحق لها الحصول على التأشيرة التعليمية، هم:

-- الباحثون والباحثات.

-- الطلاب والطالبات بالمراحل الدراسية الجامعية.

-- الأساتذة والأكاديميون الدوليون.

مميزات تأشيرة التعليم في السعودية

وحول مميزات تأشيرة التعليم في السعودية، ذكرت وزارة التعليم أنها تنقسم إلى تأشيرة قصيرة لدراسة البرامج التي تصل إلى عام دراسي، وأخرى طويلة المدى وهي خاصة بدراسة البرامج العلمية الطويلة.

والتأشيرة تخدم الطلاب من 160 دولة، كما أنها تتيح تسجيل البيانات بـ9 لغات مختلفة، تساعد في ربط الطلبات المقدمة بالجهات المعنية ذات الصلة في المملكة، والأهم أنه تسهل الالتحاق بالدراسة في السعودية والإجراءات اللازمة لذلك.

وأبرز ما يميز التأشيرة التعليمية السعودية، أنها لا تشترط أن يكون لدى الطالب من دولة أخرى كفيلا في المملكة.