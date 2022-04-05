«التعليم» تقرر عقد اختبار إلكتروني للطلاب المصريين في السعودية اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم الفني، عقد اختبار إلكتروني تجريبي للطلاب المصريين في الخارج بالصف الثالث الإعدادي بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، في قنصلية «الرياض / عرعر - الرياض / الإحساء - الرياض / حائل - الرياض / القصيم - الرياض / سكاكا» بدءًا من العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

وحددت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، خطوات الدخول على الامتحان والإجابة على جميع الأسئلة، مشددة على الطلاب ضرورة اتباع هذه الخطوات بدقة وعدم مخالفتها، وأنّها حريصة على توفير تعليم على مستوى متميز لجميع الطلاب في الخارج.

خطوات الدخول على منصة الامتحان الإلكتروني

- دخول الاختبار لا بُد أن يكون عن طريق جهاز كمبيوتر أو لاب توب.

- التأكد من أن جهاز الكمبيوتر على اتصال بالكاميرا.

- التأكد من أن كاميرا اللاب توب تعمل بكفاءة.

- توصيل السماعة والتأكد من أن سرعة النت جيدة.

- دخول الامتحان لا بد أن يكون عن طريق متصفح جوجل كروم.

- التأكد من إنهاء كل الخطوات السابقة.

- تبدأ الاختبار مباشرة.

- فتح متصفح جوجل كروم والدخول على منصة الامتحان.

- يضغط الطالب على خانة Sign in with Microsoft.

- كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

- الضغط على كلمة next.

- تسجيل إيميل بديل أو رقم تليفون للمساعدة في حالة نسيان الباسورد.

- الضغط على set up now.

- الضغط على finish.

- الضغط على yes.

- الضغط على كلمة الاختبارات.

- لعمل مشاركة على الشاشة اضغط على كلمة share.

- التأكد من وضوح الصورة.

- إذا كانت الصورة غير واضحة يجب الانتظار لأحد المشرفين للسماح للطالب بدخول الامتحان.

- ادخل على قائمة الاختبارت واضغط بدء الاختبار.

- يظهر أمام الطالب عدد الأسئلة واسم الاختبار، ومدة الاختبار والأسئلة المجابة وحالة الأسئلة وخريطة الأسئلة ومن خلالها يعرف الطالب أن اللون الأزرق يعني السؤال الحالي، واللون الأخضر الأسئلة المجاب عليها، واللون الأبيض هو الأسئلة غير المجاب عليها، واللون الأصفر الأسئلة المؤجلة، واللون الرمادي للأسئلة التي لم تُعرف بعد، فضلاً عن مكان عرض الأسئلة ومكان الإجابة وتأجيل السؤال والسؤال التالي.

- في حالة التأكد من الإجابة الضغط على كلمة «التالي» وعلى كلمة «موافق».

- في حالة تأجيل سؤال الضغط على كلمة «تأجيل الإجابة» والضغط على كلمة «موافق».

- الرجوع إلى الأسئلة المؤجلة بالضغط على رقم السؤال.

- الانتهاء من الامتحان يجب الضغط على «انهاء الامتحان» و«موافق».